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Kaiserslautern, Almanya Kupası'nda finale yükseldi - Son Dakika
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Kaiserslautern, Almanya Kupası'nda finale yükseldi

Kaiserslautern, Almanya Kupası'nda Saarbrücken'i 2-0 mağlup ederek finale çıktı. Saarbrücken, Bayern Münih, Eintracht Frankfurt ve Borussia Mönchengladbach gibi güçlü Bundesliga ekiplerini eleyen sürpriz takım olmasına rağmen yarı finalde elenmekten kurtulamadı. Kaiserslautern'in finaldeki rakibi, Bayer Leverkusen-Fortuna Düsseldorf maçının galibi olacak.

02.04.2024 23:53  Güncelleme: 23:54
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Almanya Kupası'nda Saarbrücken'i 2-0 mağlup eden Kaiserslautern finale çıktı.

Ludwigspark Stadı'nda üçüncü lig ekibi Saarbrücken'e konuk olan ikinci lig temsilcisi Kaiserslautern, 53. dakikada Marlon Ritter ve 75. dakikada Almamy Toure'nin kaydettiği gollerle galibiyete ulaştı.

Bayern Münih, Eintracht Frankfurt ve Borussia Mönchengladbach gibi Bundesliga ekiplerini eleyen kupanın sürpriz takımı Saarbrücken, yarı finalde elenmekten kurtulamadı.

Yarı finalin diğer ayağında yarın oynanacak Bayer Leverkusen- Fortuna Düsseldorf maçının galibi, Kaiserslautern'in finaldeki rakibi olacak.

Kaynak: AA

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