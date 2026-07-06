Kaleci Bozan Amedspor'da - Son Dakika
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Kaleci Bozan Amedspor'da

06.07.2026 10:11
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Yeni kaleci Mustafa Burak Bozan, Amedspor'a katılmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Amed Sportif Faaliyetler'in yeni transferi kaleci Mustafa Burak Bozan, yeşil-kırmızılı takıma katılmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülü açıklamada Mustafa Burak Bozan, Amed Sportif Faaliyetler'i ilk kez Nesine 2. Lig'de izlediğini, takımın unutulmaz isimlerinden Şehmus Özer'in hikayesini daha önce dinlediğini belirtti.

Geçen sezon taraftarın takıma verdiği desteğin kendisini etkilediğini ifade eden 25 yaşındaki kaleci, "Amedspor 11 kişi olarak değil de 12 kişi olarak oynuyordu sahada. Bu durum taraftarın ne kadar önemli olduğunu, takım için ekstra motive edici bir güç olduğunu gösteriyordu." dedi.

Amed Sportif Faaliyetler'in büyük bir kulüp olduğunu dile getiren Bozan, "Buraya geldiğim için gerçekten çok mutluyum. Umarım hedefimiz yüksekler olur. Amedspor'u üst sıralarda en iyi şekilde temsil ederek taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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