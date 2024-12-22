Kaloğlu: Galatasaray’a yenildik ama iyi yoldayız - Son Dakika
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Kaloğlu: Galatasaray’a yenildik ama iyi yoldayız

Kayserispor'un teknik direktörü Sinan Kaloğlu, Galatasaray'a 5-1 yenilse de takımın mücadelesinden memnun.

22.12.2024 19:46
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Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında konuk ettiği Galatasaray'a 5-1 yenilen Kayserispor'un teknik direktörü Sinan Kaloğlu, takımının istekli bir futbol ortaya koyduğunu ancak sahadan mağlup ayrıldıklarını belirtti.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kaloğlu, Galatasaray'ı tebrik ederek, "Güzel bir galibiyet aldılar. Biz üzgünüz. Hem Türkiye'de hem Avrupa'da yenilmeyen bir takım var. 'Kazanmamız için bir şeyi farklı yapmamız lazım.' demiştim. Bu da yenilikçi ve tutkulu bir oyunla alakalıydı. Biz de bununla alakalı çalışmalarımızı yaptık." dedi.

Maça inanarak çıktıklarını dile getiren Kaloğlu, şöyle devam etti:

"Daha maçın başında penaltı golüyle mağlup durumda başladık. O bizim için bir şanssızlık oldu. Penaltı verilir miydi, verilmez miydi tartışılır. Bana göre bu tip durumlarda penaltı verilmemeli. Çünkü zaten oyuncu normal ceza sahasının içinde koşarken elini ne yapacak? Nereye götürebilecek elini? Normal bir pozisyondu. Öyle takdir edildi, yapacak bir şey yok ama sonra dönüşümüz çok iyi oldu. Aslında ilk yarı takımın önde baskısı, coşkusu, girdiği pozisyonlar anlamında gerçekten istedik, istediklerini de takım herkese gösterdi ama kaçırdığımız pozisyonlar oldu. Orada biraz daha becerili olabilseydik aslında ilk yarı daha farklı da olabilirdi."

"Biz iyi yoldayız"

Aynı heyecanla, aynı tutkuyla ikinci yarıya başladıklarını ifade eden Kaloğlu, "Arkadaşlar ikinci yarıda da tam aslında gol ararken gole giderken kornerden yediğimiz kontrataktan bir gol yedik. Yunus, güzel bir gol attı. Kaliteli ayakları var. Maalesef o kırılma anıydı bana göre." diye konuştu.

Geriye düştükten sonra Galatasaray'a karşı mücadele etmenin zorlaştığını anlatan Kaloğlu, şunları kaydetti:

"Hem Galatasaray'la oynuyorsunuz, hem kazanmak için çıkıyorsunuz. Kaybetmek için çıkmadık sahaya. Biz kazanmak için çıktık. Ona göre de çalışmalarımızı yaptık ama Galatasaray'ın oyuncuları çok kaliteli, vuruşları çok kaliteliydi. Girdikleri pozisyonları da değerlendirdiler. Sonuçta mağlup olduk. Ama ben takımın mücadelesinden, inanmalarından, konsantrasyondan memnunum. Bizim rakibimiz Galatasaray değil, bizim rakiplerimiz önümüzde oynayacağımız Bodrum FK ve Samsunspor maçları. Sonuçta üst grupla aramızda çok büyük bir fark yok. Üç dört puanlık bir fark var. Biz iyi yoldayız, iyi çalışıyoruz, eksiklerimiz gelince, fiziksel olarak da daha iyi bir noktaya geldiğimizde çok daha farklı olacaktır diye düşünüyorum. Bunu da herkese göstereceğiz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Kaloğlu: Galatasaray’a yenildik ama iyi yoldayız - Son Dakika

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