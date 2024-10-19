Kaloğlu: 'Takım gelişiyor, ligde iyi yerlerde bitireceğiz.' - Son Dakika
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Kaloğlu: 'Takım gelişiyor, ligde iyi yerlerde bitireceğiz.'

Kayserispor'un teknik direktörü Kaloğlu, Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldıkları maç sonrası açıklama yaptı.

19.10.2024 17:16
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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında konuk ettiği Gaziantep FK ile 2-2 berabere kalan Bellona Kayserispor'un teknik direktörü Sinan Kaloğlu, "Bu takım ligi iyi yerlerde bitirecek, ben inanıyorum. Her geçen gün üstüne koya koya, gelişe gelişe gideceğiz." dedi.

Kaloğlu, Kayseri RHG Enertürk Enerji Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçta aslında iki ayrı yarının olduğunu söyledi.

Oyuncularıyla gurur duyduğunu belirten Kaloğlu, "Çünkü pes etmediler. Oyuna çok baskılı başladık, ilk 15 dakika özellikle, zaten planımız da buydu. İlk 15 dakikada yapacağımız baskıyla pozisyonları da bulduk. O sırada bir gol bulabilseydik aslında oyun daha farklı olabilirdi ama daha sonrasında yavaş yavaş dağılmaya başladık. Bunu irdeleyeceğiz. İlk yarı özellikle 15-20'inci dakikadan sonra bir dağılma süreci oldu takım adına." diye konuştu.

Yaptıkları değişikliklerle, stratejik olarak farklı bir dizilişle ikinci yarıya çok daha güçlü döndüklerini belirten Kaloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bakıldığında oyunun genel anlamda hakimi zaten bizdik. Özellikle ikinci yarı çok baskılı, mücadeleci bir oyun vardı. 46 tane ortamız vardı ve sonuçlandıramadık. Ama sonuçta çocukların mücadelesi çok iyiydi. İlk yarıdaki özellikle o 20'inci dakikayla 45'inci dakika arasındaki olayı inceleyeceğiz. Biraz irdeleyeceğiz, incelememiz lazım zaten. Sonuçta çocuklar pes etmedi. Uzun zamandır kazanamayan, tabii o kazanamamanın da verdiği psikolojik bir durumu var maalesef oyuncularımızda ama onu atlatacağız. Yavaş yavaş gelişiyoruz, fiziksel olarak daha iyi duruma geleceğiz. Yavaş yavaş, adım adım gideceğiz. Takım iyi işler yapabileceğini ikinci yarı özellikle gösterdi. Bu takım ligi iyi yerlerde bitirecek, ben inanıyorum. Her geçen gün üstüne koya koya, gelişe gelişe de gideceğiz."

Maç 2-2 iken kontratak yakaladıklarını anımsatan Kaloğlu, rakip oyunculardan birinin sakatlanması sonucu Bourabia'nın topu centilmence dışarı attığını söyledi.

Oyuncularının temiz futbolu tercih ettiğini vurgulayan Kaloğlu, "O sırada gol de atabilirdik. Hızlı bir şekilde çıkıyorduk ama temiz futbolu, centilmen futbolu tercih etti oyuncularım. Bence bu takımın ne kadar iyi bir karaktere, ne kadar iyi oyunculara sahip olduğunu gösteriyor. Ben ayrıca da gurur duydum bu pozisyondan sonra. Gelişeceğiz, bu ışık var. Bu takımda daha iyi olacağız. Taraftarımıza gelirsek, onlara çok teşekkür ediyoruz. Son dakikaya kadar bizi desteklediler. Onlara galibiyet armağan etmek isterdik ama önümüzdeki hafta inşallah bunu yaparız." şeklinde konuştu.

Gaziantep cephesi

Gaziantep FK'nin yardımcı antrenörü Volkan Kazak ise maçın zor geçeceğini bilerek Kayseri deplasmanına geldiklerini söyledi.

Kayserispor'u hafta boyunca analiz ettiklerini ve maça iyi hazırlandıklarını belirten Kazak, "Tabii karşımızda bu hafta teknik ekip değişikliği yapan bir takım vardı. Bize baskı kuracaklarını düşünüyorduk ve kaptığımız toplarla da hızlı çıkıp pozisyonlar bulmayı hedefliyorduk ki ilk yarı bunu başardık. Ama ikinci yarı başaramadık. Zor bir deplasman. Bizim için buradan 1 puan almak, kaybetmemek önemliydi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Kaloğlu: 'Takım gelişiyor, ligde iyi yerlerde bitireceğiz.' - Son Dakika

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