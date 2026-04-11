Kameralar Arda Güler'i çekiyordu! Arda'dan hocasına dikkatleri çeken hareket
Kameralar Arda Güler'i çekiyordu! Arda'dan hocasına dikkatleri çeken hareket

Kameralar Arda Güler\'i çekiyordu! Arda\'dan hocasına dikkatleri çeken hareket
11.04.2026 21:40
Real Madrid'in Girona ile oynadığı mücadeleye yedek kulübesinde başlayan Arda Güler'in oyuna girmek için ısındığı sırada Real Madrid'in kondisyon antrenörü Antonio Pintus'a yaptığı hareket kameralara yansıdı.

LaLiga'nın 31. haftasında  Real Madrid, sahasında ağırladığı Girona ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yarışında bir yara daha aldı. 

ARDA GÜLER YEDEK BAŞLADI 

Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı ve 64. dakikada Jude Bellingham'ın yerine oyuna dahil oldu.

HOCASINA YAPTIĞI HAREKET KAMERALARA YANSIDI

Arda Güler'in oyuna girmek için ısındığı sırada Real Madrid'in kondisyon antrenörü Antonio Pintus'a yaptığı hareket dikkatleri çekti. Önündeki Pintus'un önce omzuna dokunan ardından ise kafasından su döküyormuş gibi yapan Arda Güler, daha sonra antrenörüyle kucaklaştı.

Kameralar Arda Güler'i çekiyordu! Arda'dan hocasına dikkatleri çeken hareket

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Real Madrid formasıyla 48 maçta sahaya çıkan 21 yaşındaki milli yıldız, 4 gol ve 13 asistlik performans sergilemeyi başardı. 

Son Dakika Spor Kameralar Arda Güler'i çekiyordu! Arda'dan hocasına dikkatleri çeken hareket - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Kameralar Arda Güler'i çekiyordu! Arda'dan hocasına dikkatleri çeken hareket - Son Dakika
