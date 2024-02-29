Kamerun Milli Takımı Teknik Direktörü Rigobert Song ile Yollar Ayrıldı

Gurbetçi Şaban filmi Almanya'da gerçek oldu! 24 çocuk için yılda 1,5 milyon Euro alıyor

Alman vatandaşı bir Nijeryalı adam 24 çocuğu velayetine aldı ve yılda devletten 1,5 milyon Euro yardım alıyor. Ülkesinde Alman plakalı üstü açık arabalarla poz veren Nijeryalının çocuklarından birkaçı dışında hiçbiri kendisinin değil ama yasal olarak velayetlerini almış durumda... Almanya'da büyük yankı uyandıran bu olay bir döneme damga vuran "Gubetçi Şaban" filmini akıllara getirdi.