Kamerun Milli Takımı Teknik Direktörü Rigobert Song ile Yollar Ayrıldı - Son Dakika
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Spor

Kamerun Milli Takımı Teknik Direktörü Rigobert Song ile Yollar Ayrıldı

Kamerun Futbol Federasyonu, milli takım teknik direktörü Rigobert Song ile sözleşmesini yenilemeyeceğini açıkladı. Federasyon Başkanı Samuel Eto'o, Song'un takıma katkılarından bahsederek gelecekteki kariyerinde başarılar diledi. Song'un 23 maçta aldığı 6 galibiyet, 8 beraberlik ve 9 mağlubiyetle Kamerun'un başında olduğu dönem sona erdi.

29.02.2024 11:23  Güncelleme: 11:24
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Kamerun Futbol Federasyonu, milli takım teknik direktörü Rigobert Song ile yollarını ayırdı.

Federasyondan yapılan açıklamada, 47 yaşındaki teknik adam ve ekibinin 28 Şubat'ta sona eren sözleşmelerinin yenilenmeyeceği kaydedildi.

Federasyon Başkanı Samuel Eto'o, Fransız televizyonuna verdiği demeçte, "Bu takıma çok şey kattı. Hedeflerimize ulaşamadık. Gelecekteki kariyerinde başarılar diliyoruz." dedi.

Kamerun'un başına 2022 Mart'ında geçen Song, çıktığı 23 maçtan 6 galibiyet, 8 beraberlik, 9 mağlubiyetle ayrıldı.

Aktif kariyerinin altın çağında İngiltere Premier Lig kulüpleri Liverpool ve West Ham United'da oynayan Song, Galatasaray ve Trabzonspor'da forma giydikten sonra futbolu bırakmıştı.

Kaynak: AA

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