Kanada, 2026 Kış Olimpiyatları'nda Altın Madalya Kazandı

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın curling erkekler kategorisinde Büyük Britanya'yı 9-6 yenen Kanada, altın madalya aldı.

İtalya'daki organizasyonun 15. gününde curling erkekler final maçı, Cortina Curling Olimpiyat Stadı'nda oynandı.

Brad Jacobs, Marc Kennedy, Brett Gallant, Ben Hebert ve Tyler Tardi'den oluşan Kanada, Büyük Britanya'ya 9-6 üstünlük kurarak altın madalyanın sahibi oldu.

Kanada, bu kategoride 2014'ten sonra ilk kez olimpiyat şampiyonluğu yaşadı.

Büyük Britanya'nın gümüş madalyada kaldığı curling erkeklerde Norveç'i 9-1 yenen İsviçre ise bronz madalya elde etmişti.