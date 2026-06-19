Kanada'dan Katar'a Farklı Zafer - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kanada'dan Katar'a Farklı Zafer

19.06.2026 03:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kanada, 2026 FIFA Dünya Kupası B Grubu'nda Katar'ı 6-0 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı.

Stat: BC Place Vancouver

Hakemler: Cristian Garay, Jose Retamal, Miguel Rocha (Şili)

Kanada: Crepeau, Johnston, de Fougerolles (Dk. 71 Shaffelburg), Cornelius (Dk. 46 Bombito), Laryea, Buchanan (Dk. 83 Sigur), Eustaquio, Kone (Dk. 57 Saliba), Ahmed (Dk. 71 Oluwaseyi), David, Larin

Katar: Abunada, Al-Oui, Miguel, Khoukhi, Ahmad, Gaber (Dk. 46 Almanai), Madibo, Laye, Junior (Dk. 46 Fathy) (Dk. 87 Mendes), Afif, Abdurisag (Dk. 40 Al Brake)

Goller: Dk. 16 Larin, Dk. 29, 45+3 ve 90+2 David, Dk. 64 Saliba, Dk. 75 Almanai (kendi kalesine) (Kanada)

Sarı kartlar: Dk. 9 Cornelius (Kanada), Dk. 64 Fathy (Katar)

Kırmızı kartlar: Dk. 33 Ahmad, Dk. 53 Madibo (Katar)

2026 FIFA Dünya Kupası B Grubu'nda oynanan maçta Kanada, Katar'ı 6-0 mağlup etti.

Karşılaşmaya baskılı başlayan Kanada, 16. dakikada 1-0 öne geçti. Sağ kanattan çizgiye kadar inen Johnston'ın ortaladığı topa David vurdu. Kaleci Abunada'dan seken topu Larin ağlara gönderdi.

29. dakikada Buchanan'ın ceza alanı dışından çektiği şutta, savunmadan seken topu önünde bulan David, kaleci Abunada'nın solundan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0.

45+3. dakikada Johnston'ın sağ taraftan arka direğe ortaladığı topa Larin kafayla vurdu. David, kaleci Abunada'dan dönen topu filelere gönderdi: 3-0.

64. dakikada ceza sahası önünde kazanılan serbest atışı kullanan Saliba'nın vuruşunda direğe çarpan top, ağlara gitti: 4-0.

75. dakikada sağ taraftan Johnston'ın ceza alanına gönderdiği önce Buchanan, ardından Shaffelburg vurdu. Katarlı futbolcu Almanai'dan seken top filelerle buluştu: 5-0.

90+2. dakikada Saliba'nın ceza alanı dışından çektiği şut David'in önünde kaldı. Bu futbolcu, kaleci Abunada'nın sağından topu ağlara gönderdi ve üçüncü golünü atarak "hat-trick" yaptı.

Katar'ı 6-0 gibi farklı bir skorla mağlup eden Kanada, turnuva tarihindeki ilk galibiyetini alarak puanını 4'e çıkardı. Katar ise 1 puanda kaldı.

B Grubu'nda puan durumu şöyle:

TakımOGBMAYAvP
Kanada211071+64
İsviçre211052+34
Bosna Hersek201125-31
Katar201117-61

Kaynak: AA

Kanada, Futbol, Katar, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kanada'dan Katar'a Farklı Zafer - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Direksiyon başında kalp krizi geçirdi Kaza sonrası acı haber geldi Direksiyon başında kalp krizi geçirdi! Kaza sonrası acı haber geldi
Dünyada yalnızca İsrail’in tanıdığı ülke Askeri üs sözü verdiler Dünyada yalnızca İsrail'in tanıdığı ülke! Askeri üs sözü verdiler
İletişim Başkanlığı’ndan “Yeşil pasaportla seyahat dönemi bitti“ iddiasına yalanlama İletişim Başkanlığı'ndan "Yeşil pasaportla seyahat dönemi bitti" iddiasına yalanlama
Malatya’da 57 yaşındaki adam arkadaşının evinde ölü bulundu Malatya'da 57 yaşındaki adam arkadaşının evinde ölü bulundu
6 gollü düelloda kazanan İngiltere 6 gollü düelloda kazanan İngiltere
Trump ve Pezeşkiyan imzaları attı İşte mutabakat metninde yer alan 14 madde Trump ve Pezeşkiyan imzaları attı! İşte mutabakat metninde yer alan 14 madde

03:06
6 gol, 2 kırmızı kartlı maçın önüne geçen sakatlık Korku dolu anlar yaşandı
6 gol, 2 kırmızı kartlı maçın önüne geçen sakatlık! Korku dolu anlar yaşandı
00:13
CHP’de İzmir depremi Tire Belediye Başkanı da istifa etti
CHP'de İzmir depremi! Tire Belediye Başkanı da istifa etti
00:04
ABD’deki Times Meydanı’nda silahlı saldırı
ABD'deki Times Meydanı'nda silahlı saldırı
00:04
İnanılmaz İsviçre-Bosna Hersek karşılaşmasının son 15 dakikasında gol yağmuru
İnanılmaz! İsviçre-Bosna Hersek karşılaşmasının son 15 dakikasında gol yağmuru
23:19
Uyuşturucu test sonucu pozitif çıkan Kenan Doğulu’dan ilk açıklama
Uyuşturucu test sonucu pozitif çıkan Kenan Doğulu'dan ilk açıklama
22:58
ABD Başkan Yardımcısı Vance: İsrail, İran’ı Libya’ya dönüştürmek istiyor
ABD Başkan Yardımcısı Vance: İsrail, İran'ı Libya'ya dönüştürmek istiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2026 07:34:25. #7.13#
SON DAKİKA: Kanada'dan Katar'a Farklı Zafer - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.