2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın curling kadınlar kategorisinde ABD'yi 10-7 yenen Kanada, bronz madalya aldı.
İtalya'daki organizasyonun 15. gününde curling kadınlar bronz madalya maçı, Cortina Curling Olimpiyat Stadı'nda oynandı.
Rachel Homan, Tracy Fleury, Emma Miskew, Sarah Wilkes ve Rachel Brown'dan oluşan Kanada, ABD'ye 10-7 üstünlük kurarak bronz madalyanın sahibi oldu.
Kanada, bu kategoride olimpiyatlardaki 6. madalyasını elde etti.
Son Dakika › Spor › Kanada, Olimpiyatlarda Bronz Madalya Kazandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?