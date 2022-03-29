Kanadalı rap şarkıcısı Neeq, A Milli Takım'ın yıldızı Hande Baladın için şarkı yaptı - Son Dakika
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Kanadalı rap şarkıcısı Neeq, A Milli Takım'ın yıldızı Hande Baladın için şarkı yaptı

29.03.2022 22:48

Daha önce milli voleybolcu Meryem Boz için de şarkı yapan Kanadalı rap şarkıcısı Neeq, bu sefer de Eczacıbaşı Dynavit ve A Milli Takım'ın yıldızı Hande Baladın için yaptığı "Hande Baladin (Smash)" isimli şarkıyı yayınladı. Yeni parçasını "Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye Voleybol Takımı'nda yer alan oldukça havalı Hande Baladın'dan ilham alındı" notuyla yayınladı.

Daha önce milli voleybolcu Meryem Boz için yaptığı şarkıyla dikkatleri çeken Kanadalı rapçi Neeq, şimdi de Hande Baladın'a ithaf ettiği bir parça yayınladı.

MERYEM BOZ İÇİN DE ŞARKI YAPMIŞTI

Rap sanatçısı şarkıyı, "Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye Voleybol Takımı'nda yer alan oldukça havalı Hande Baladın'dan ilham alındı" ifadeleriyle paylaştı. Neeq'in Spotify listesinde kısa sürede en çok dinlenen şarkının ardından Meryem Boz adıyla çıkarılan diğer şarkı 3. sırada yer aldı.

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Son Dakika Spor Kanadalı rap şarkıcısı Neeq, A Milli Takım'ın yıldızı Hande Baladın için şarkı yaptı - Son Dakika


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