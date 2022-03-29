Daha önce milli voleybolcu Meryem Boz için yaptığı şarkıyla dikkatleri çeken Kanadalı rapçi Neeq, şimdi de Hande Baladın'a ithaf ettiği bir parça yayınladı.
Rap sanatçısı şarkıyı, "Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye Voleybol Takımı'nda yer alan oldukça havalı Hande Baladın'dan ilham alındı" ifadeleriyle paylaştı. Neeq'in Spotify listesinde kısa sürede en çok dinlenen şarkının ardından Meryem Boz adıyla çıkarılan diğer şarkı 3. sırada yer aldı.
Son Dakika › Spor › Kanadalı rap şarkıcısı Neeq, A Milli Takım'ın yıldızı Hande Baladın için şarkı yaptı - Son Dakika