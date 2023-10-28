Fenerbahçe Beko, Bayern Münih'i deplasmanda devirdi

EuroLeague karşılaşmasında Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi 5. hafta maçında deplasmanda Bayern Münih'i 76-67 mağlup etti.

4 GALİBİYET 1 MAĞLUBİYET

Fenerbahçe Beko'nun Avrupa Ligi'nde oynadığı maçlarda 4 galibiyet ve 1 mağlubiyeti bulunuyor. Bayern Münih'in ise ligde 2 galibiyet ve 3 yenilgisi var.

DEPLASMANDA DEVİRDİK

Bayern Münih; Weiler-Babb 5, Francisco 11, Edwards 6, Weidemann, Giffey, Bonga 8, Bolmaro 6, Obst 9, Ibaka 9, Booker 9, Gillespie 4

Fenerbahçe Beko; Calathes 4, Guduric 14, Pierre 6, Hayes-Davis 9, Motley 9, Wilbekin 17, Papagiannis 8, Biberovic, Dorsey 5, Sestina 4