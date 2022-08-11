Kanarya, Çekya'da tur peşinde! İşte Slovacko-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri - Son Dakika
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Kanarya, Çekya'da tur peşinde! İşte Slovacko-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

11.08.2022 12:48
Kanarya, Çekya'da tur peşinde! İşte Slovacko-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Çekya deplasmanında Slovacko'ya konuk olacak. Bu akşam saat 20.00'da sahaya çıkacak temsilcimiz, ilk maçta aldığı 3-0'lık sonuçla büyük bir avantajı elinde bulunduruyor.

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. eleme turunda Fenerbahçe, bu akşam Çekya temsilcisi Slovacko'ya konuk olacak.

Çekya'nın Uherske Hradiste kentindeki Miroslava Valenty Stadı'nda TSİ 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, Karadağlı hakem Nikola Dabanovic yönetecek.

SONRAKİ TURDA RAKİP AUSTRIA WIEN

İstanbul'da oynanan ilk maçta Slovacko'yu Emre Mor ve Lincoln Henrique'nin (2) attığı gollerle 3-0 mağlup eden Fenerbahçe, rövanş maçını da kazanıp turu geçerek adını play-off'a yazdırmak istiyor. Slovacko'yu elemesi halinde sarı-lacivertli ekip, Avusturya ekibi Austria Wien ile eşleşecek.

MUHTEMEL 11'LER

Slovacko:Nguyen, Reinberk, Tomic, Kadlec, Doski, Travnik, Danicek, Havlik, Petrzela, Holzer, Sinyavskiy.

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Osayi-Samuel, Gustavo Henrique, Szalai, Ferdi Kadıoğlu, Arao, Emre, Mor, Zajc, Lincoln, Valencia, King

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SON DAKİKA: Kanarya, Çekya'da tur peşinde! İşte Slovacko-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri - Son Dakika
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