UEFA Avrupa Ligi'nin 3. eleme turunda Fenerbahçe, bu akşam Çekya temsilcisi Slovacko'ya konuk olacak.
Çekya'nın Uherske Hradiste kentindeki Miroslava Valenty Stadı'nda TSİ 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, Karadağlı hakem Nikola Dabanovic yönetecek.
İstanbul'da oynanan ilk maçta Slovacko'yu Emre Mor ve Lincoln Henrique'nin (2) attığı gollerle 3-0 mağlup eden Fenerbahçe, rövanş maçını da kazanıp turu geçerek adını play-off'a yazdırmak istiyor. Slovacko'yu elemesi halinde sarı-lacivertli ekip, Avusturya ekibi Austria Wien ile eşleşecek.
Slovacko:Nguyen, Reinberk, Tomic, Kadlec, Doski, Travnik, Danicek, Havlik, Petrzela, Holzer, Sinyavskiy.
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Osayi-Samuel, Gustavo Henrique, Szalai, Ferdi Kadıoğlu, Arao, Emre, Mor, Zajc, Lincoln, Valencia, King
Son Dakika › Spor › Kanarya, Çekya'da tur peşinde! İşte Slovacko-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri - Son Dakika