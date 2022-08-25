Kanarya, Kadıköy'de tur peşinde! İşte Fenerbahçe-Austria Wien maçının muhtemel 11'leri... - Son Dakika
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Kanarya, Kadıköy'de tur peşinde! İşte Fenerbahçe-Austria Wien maçının muhtemel 11'leri...

25.08.2022 09:40
Kanarya, Kadıköy'de tur peşinde! İşte Fenerbahçe-Austria Wien maçının muhtemel 11'leri...

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Avusturya'nın Austria Wien ekibiyle bu akşam karşı karşıya gelecek. İlk maçta rakibini 2-0 yenerek avantaj yakalayan sarı lacivertlilerin gruplara kalması için alacağı her türlü galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 1 farklı mağlubiyet de yeterli olacak.

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Avusturya'nın Austria Wien ekibiyle karşılaşacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek. Manzano'nun yardımcılıklarını Diego Barbero ve Angel Nevado üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Guillermo Cuadra Fernandez olacak.

TEMSİLCİMİZ TEK FARKLI MAĞLUBİYET ALSA BİLE GRUPLARA KALACAK

Eşleşmenin ilk müsabakasını deplasmanda 2-0 kazanan sarı-lacivertli ekibe gruplara kalmak için her türlü galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 1 farklı mağlubiyette yetecek.

Konuk ekibin 2 farklı kazanması durumunda uzatmalara gidecek müsabakada, Austria Wien'e 3 ve daha farklı galibiyetler turu getirecek.

KING VE ARDA KADROYA DÖNÜYOR

Fenerbahçe'nin tecrübeli hücum oyuncusu Joshua King'in, Austria Wien karşısında kadroya dönmesi bekleniyor. Ayrıca, son maçta ailevi sebeplerle kadroda yer alamayan Arda Güler de bu maçta forma giyebilecek.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Henrique, Szalai, Luan Peres, Osayi-Samuel, Alioski, Crespo, İsmail, İrfan Can, Serdar Dursun, Rossi

Austria Wien: Früchtl, Ranftl, Koumetio, Mühl, Handl, Martins, Braunöder, Fischer, Holland, Tabakovic, Fitz

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SON DAKİKA: Kanarya, Kadıköy'de tur peşinde! İşte Fenerbahçe-Austria Wien maçının muhtemel 11'leri... - Son Dakika
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