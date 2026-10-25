Kandıra'daki Kocaeli Extreme Yarışı'nda TR 1 ve TR 2 birincileri belli oldu - Son Dakika
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Kandıra'daki Kocaeli Extreme Yarışı'nda TR 1 ve TR 2 birincileri belli oldu

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Kandıra\'daki Kocaeli Extreme Yarışı\'nda TR 1 ve TR 2 birincileri belli oldu
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TOSFED 2026 Extreme Kupası'nın üçüncü ayağı Kocaeli Extreme Yarışı, Kandıra Belediyesi işbirliğiyle Pembe Kayalıklar mevkisinde 16 takımın katılımıyla sona erdi. TR 1 kategorisinde Uğur Kabal-Can Özkurt, TR 2 kategorisinde Emirhan Kutlu-Yunus Çalıiçi ikilisi birinci oldu.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından düzenlenen 2026 Extreme Kupası'nın üçüncü ayağı olan Kocaeli Extreme Yarışı sona erdi.

Kandıra Belediyesi işbirliğiyle 4x4 Osmanlı Offroad Spor Kulübü tarafından Pembe Kayalıklar mevkisinde düzenlenen organizasyonda 16 takım mücadele etti.

Zorlu arazi koşulları, engeller ve teknik geçişlerin yer aldığı parkurda mücadele eden sporcular, 4x4 araçlarıyla belirlenen kapılardan hatasız geçmek ve parkurun güçlüklerini aşmak için yarıştı.

Sporcular, çamur havuzları, kaya kütleleri ve derin kuyulardan oluşan etapları kendi imkanlarıyla aşarak, en kısa sürede yarışı tamamlamaya çalıştı.

Sürücülerin zorlandıkları etaplarda kopilotlar devreye girerek, çeki demiri ve halatlar vasıtasıyla araçları parkurdan çıkardı.

Yarışmada TR 1 (Motor hacmi 3000 cc'ye kadar olan araçlar) kategorisinde Uğur Kabal-Can Özkurt ikilisi parkuru en kısa sürede tamamladı. Bu sporcuları Ümit Aydın-Okan Aydın ve Ahmet Kurt-İbrahim Ateş çiftleri takip etti.

TR 2 (Motor hacmi 3000 cc üzeri araçlar) kategorisinde ise Emirhan Kutlu-Yunus Çalıiçi birinci, Oğuz Kağan Öztürk-Gökhan Yalçın ikinci, Atilla Çakır-Ahmet Başdemir ikilisi ise üçüncü oldu.

Dereceye giren sporcular, düzenlenen törenle ödüllerini aldı.

Kaynak: AA
Türkiye Otomobil Sporları FederasyonuOtomobilKandıraKocaeliSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Kandıra'daki Kocaeli Extreme Yarışı'nda TR 1 ve TR 2 birincileri belli oldu - Son Dakika
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