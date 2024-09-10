Kapaklıspor Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

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Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Kapaklıspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Ekip, Kapaklı ÇOSB Spor Salonu'nda baş antrenör Sertan Çakırer yönetiminde antrenman yaptı.

Çakırer, AA muhabirine takımın uyum içerisinde olduğunu söyledi.

Bu sezon güzel bir kadro kurduklarını ifade eden Çakırer, ligde başarılı olacaklarına inandığını kaydetti.

Çakırer, 15 Eylül Pazar günü Kapaklı ÇOSB Spor Salonu'nda Trabzonspor ile karşılaşacaklarını sözlerine ekledi.