Dünyaları verseler satmayacak! İşte Sadettin Saran'ın transferine kapıyı kapattığı isim - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Dünyaları verseler satmayacak! İşte Sadettin Saran'ın transferine kapıyı kapattığı isim

Haberin Videosunu İzleyin
Dünyaları verseler satmayacak! İşte Sadettin Saran\'ın transferine kapıyı kapattığı isim
09.01.2026 10:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Dünyaları verseler satmayacak! İşte Sadettin Saran\'ın transferine kapıyı kapattığı isim
Haber Videosu

Fenerbahçe'nin sezon başında PSG'den kadrosuna kattığı Marco Asensio ile ilgili transfer iddiaları gündem oldu. Atletico Madrid'in takibe aldığı belirtilen İspanyol yıldız için astronomik teklif gelse bile sarı-lacivertlilerin ayrılığa izin vermeyeceği öne sürüldü.

Fenerbahçe'nin PSG'den transfer ettiği Marco Asensio, sezonun ilk yarısına performansıyla damga vurdu. Sarı-lacivertlilerde hücum hattının en etkili isimlerinden biri olarak öne çıkan 29 yaşındaki futbolcu, sahadaki oyun aklıyla takımın en kritik parçalarından biri haline geldi.

ATLETICO MADRID TAKİBE ALDI, AVRUPA'DAN İLGİ VAR

İspanyol yıldızın performansı Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekti. Atletico Madrid'in Asensio'yu yakından takip ettiği, ayrıca farklı Avrupa ekiplerinin de oyuncuya ilgi gösterdiği iddia edildi.

Kapıları sonuna kadar kapattı! İşte Sadettin Saran'ın 'Satmam' dediği isim

FENERBAHÇE KARARINI VERDİ: SATIŞA KAPALI

Fenerbahçe yönetimi, astronomik bir teklif gelse bile Asensio'yu satmayı düşünmüyor. Haberde, sarı-lacivertli kulübün yıldız oyuncuyu kadro planlamasının merkezinde gördüğü ve kesinlikle ayrılığa sıcak bakmadığı ifade edildi. Aynı haberde Marco Asensio'nun da Fenerbahçe'de mutlu olduğu ve takımdan ayrılmayı kesinlikle istemediği belirtildi.

20 MAÇTA 14 GOLLÜK KATKI

Marco Asensio, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 20 maçta 9 gol ve 5 asist kaydetti. Sarı-lacivertli ekiple 2028'e kadar sözleşmesi bulunan futbolcunun piyasa değerinin ise 15 milyon euro olduğu aktarıldı.

Atletico Madrid, Saadettin Saran, Fenerbahçe, Spor, PSG, Fem, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünyaları verseler satmayacak! İşte Sadettin Saran'ın transferine kapıyı kapattığı isim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ahmet Talha Atabey Ahmet Talha Atabey:
    50 dahi verseler satmayın daha bu ayarda bulamayız. 9 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig ekibi Türk futboluna örnek oldu Limitten muaf tutulacak Süper Lig ekibi Türk futboluna örnek oldu! Limitten muaf tutulacak
Fırtınada yürüyemeyen bebekli annenin imdadına Çevik Kuvvet yetişti Fırtınada yürüyemeyen bebekli annenin imdadına Çevik Kuvvet yetişti
Otomotiv devi yarım milyon aracını geri çağırdı Otomotiv devi yarım milyon aracını geri çağırdı
Mourinho Türk futbolunu dilinden düşürmüyor Mourinho Türk futbolunu dilinden düşürmüyor
İnsanlık dışı olay: Yeni doğan bebeğini satmaya çalışan çift tutuklandı İnsanlık dışı olay: Yeni doğan bebeğini satmaya çalışan çift tutuklandı
Togg’un 2026 fiyat listesi değişti Togg'un 2026 fiyat listesi değişti
Cebindeki powerbank bomba gibi patlayan yolcu alevler içinde kaldı Cebindeki powerbank bomba gibi patlayan yolcu alevler içinde kaldı
Herkes çiçek satan bu kızı konuşuyor Herkes çiçek satan bu kızı konuşuyor

12:06
Türkiye’den protestoların devam ettiği İran’a tüm uçuşlar iptal
Türkiye'den protestoların devam ettiği İran'a tüm uçuşlar iptal
12:02
Devlet hastanesine sipariş götüren moto kurye gördüğü manzaraya isyan etti
Devlet hastanesine sipariş götüren moto kurye gördüğü manzaraya isyan etti
11:47
Ülke ayakta Evinde 100’den fazla kafatası ve kemikler bulundu
Ülke ayakta! Evinde 100'den fazla kafatası ve kemikler bulundu
11:27
Çılgın teklif Fenerbahçe, Lookman’ı almaya gidiyor
Çılgın teklif! Fenerbahçe, Lookman'ı almaya gidiyor
11:23
En düşük emekli aylığı 20 bin TL oluyor
En düşük emekli aylığı 20 bin TL oluyor
11:21
İlk kez görüntülendi Halep’ten kovulan YPG, hastanenin altını tünel yapmış
İlk kez görüntülendi! Halep'ten kovulan YPG, hastanenin altını tünel yapmış
10:55
Halep’teki operasyonlar sonrası YPG’lilerin tahliyesi başladı
Halep'teki operasyonlar sonrası YPG'lilerin tahliyesi başladı
09:49
AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var
AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2026 12:23:52. #7.11#
SON DAKİKA: Dünyaları verseler satmayacak! İşte Sadettin Saran'ın transferine kapıyı kapattığı isim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.