Kasımpaşa maçında sakatlanan Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera, büyük fedakarlık yapmaya hazırlanıyor. 1 ay sahalardan uzak kalması beklenen kaptan, iğneyle sahaya çıkabileceğini belirtti.
Fanatik'te yer alan habere göre, Fernando Muslera sahalara erken dönmek için fedakarlık yapmaya hazır. Uruguaylı eldiven sakatlığının iğneyle oynayabilecek seviyeye gerilediği an Galatasaray formasını giymek istiyor.
Muslera bu sezon Galatasaray formasıyla 20 maça çıktı. Uruguaylı eldiven bu karşılaşmalarda 18 gol yerken 9 maçta da kalesini gole kapadı.
Son Dakika › Spor › Kaptandan Okan Buruk'a sürpriz talep! Bir iğne de Muslera'ya - Son Dakika