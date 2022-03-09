Erciyes, Kar Voleybolu Avrupa Turu'na 4'üncü kez ev sahipliği yapacak - Son Dakika
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Erciyes, Kar Voleybolu Avrupa Turu'na 4'üncü kez ev sahipliği yapacak

09.03.2022 12:29
Erciyes, Kar Voleybolu Avrupa Turu'na 4'üncü kez ev sahipliği yapacak

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından düzenlenen Kar Voleybolu Avrupa Turu, 4'üncü kez Erciyes Kayak Merkezi'nde yapılacak.

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından düzenlenen Kar Voleybolu Avrupa Turu, 4'üncü kez Erciyes Kayak Merkezi'nde yapılacak.

Erciyes AŞ'den yapılan yazılı açıklamaya göre organizasyon, 2 bin 200 metredeki Tekir Kapı'da gerçekleştirilecek.

Kar Voleybolu Avrupa Turu, 18 Mart Cuma günü ön elemelerle başlayacak. 19 Mart Cumartesi günü ana karşılaşmalarla devam edilecek turda, 20 Mart Pazar günü ise erkekler ve kadınlarda çeyrek final, yarı final ile final müsabakaları oynanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, "Kar voleybolu, dünyada yeni filizlenen çok genç bir spor dalı. 5 sene önce yapılan ilk Avrupa Kupası'nın Türkiye ayağına Erciyes ev sahipliği yapmıştı. Türkiye'de bu spora resmi olarak ilk kez 2017 yılında start veren kayak merkezi Erciyes oldu ve elde ettiğimiz organizasyon başarısı da spor camiasından tam not aldı. Bu başarı Avrupa spor otoriterleri tarafından her yıl takdir ediliyor ve dünyanın gözü Erciyes'e çevriliyor. Kış sporlarının ülkemizde gelişmesi maksadıyla Erciyes'te güzel şeyler yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye Voleybol Federasyonu Asbaşkanı Alper Sedat Aslandaş ise şunları kaydetti:

"Voleybol, ülkemizin dünya ölçeğinde başarı kazandığı bir spor dalı olduğundan voleybolu bütün disiplinleriyle ülkemize kazandırmaya çalışıyoruz. Kar voleybolunu da Avrupa ile eş zamanlı olarak ülkemizde başlattık ve ilk Avrupa Kupası'nı 2017'de Erciyes'te yapmıştık. Bu güzel bir başlangıç oldu ve arkası geldi. Diğer dağlarımız da kar voleybolunun farklı kategorilerinde yarışlar organize etti ve bu branş yavaş yavaş yurt sathında yayılım gösterdi. Geçtiğimiz kış Erciyes'te yapılması planlanan Dünya Turu, pandemi sebebiyle ertelendiği için bir yıl ara vermiştik. Bu sene yine başarılarıyla göğsümüzü kabartan Erciyes'te bu muhteşem kupayı yapmak federasyon olarak bizleri de çok mutlu etmektedir. Ülkemizin başarılarını Avrupa sathında bir kez daha duyuracak olan bu organizasyona bütün halkımızı davet ediyoruz."

Müsabakalar TRT Spor Yıldız ekranlarından da canlı yayımlanacak.

Erciyes, Kar Voleybolu Avrupa Turu'na 4'üncü kez ev sahipliği yapacak
Erciyes, Kar Voleybolu Avrupa Turu'na 4'üncü kez ev sahipliği yapacak

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Avrupa Voleybol Konfederasyonu, voleybol, Erciyes, kar, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Erciyes, Kar Voleybolu Avrupa Turu'na 4'üncü kez ev sahipliği yapacak - Son Dakika


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