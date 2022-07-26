Beşiktaş, hazırlık maçında İspanya 2.Lig ekibi Deportivo Alaves'e 2-1 mağlup oldu - Son Dakika
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Beşiktaş, hazırlık maçında İspanya 2.Lig ekibi Deportivo Alaves'e 2-1 mağlup oldu

26.07.2022 22:16

Sezon öncesi çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, hazırlık maçında İspanya 2.Ligi ekibi Deportivo Alaves karşısında 1-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamayarak sahadan 2-1 mağlubiyetle ayrıldı. Kara Kartal'ın tek golünü Jackson Muleka attı.

İspanya kampındaki 2. hazırlık maçında Deportivo Alaves ile karşılaşan Beşiktaş sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Siyah-beyazlılar bir önceki maçta da İngiliz ekibi Wolverhampton'a 3-0 mağlup olmuştu.

ÜSTÜNLÜĞÜ KORUYAMADI

Karşılaşmanın henüz başında öne geçen Beşiktaş'ta Jackson Muleka 2. dakikada fileleri havalandırdı. İlk 45 dakika bu skorla tamamlanırken ikinci yarı rüzgar tersine döndü. İspanyol ekibi 54. dakikada Jon Guridi ile skoru eşitlerken, 66. dkaikada Miguel De La Fuente ile 2-1 öne geçti. Maç bu skorla biterken, siyah-beyazlılar İspanya kampındaki 2. maçında da sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

SIRADAKİ RAKİP SAMPDORIA

Beşiktaş, bir sonraki hazırlık maçında 30 Temmuz Cumartesi günü İstanbul'da Sampdoria ile karşılaşacak.

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SON DAKİKA: Beşiktaş, hazırlık maçında İspanya 2.Lig ekibi Deportivo Alaves'e 2-1 mağlup oldu - Son Dakika
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