Kara Kartal teknik direktör Valerien Ismael'le anlaşma sağladı! Tecrübeli hoca, derbide takımın başında olacak - Son Dakika
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Kara Kartal teknik direktör Valerien Ismael'le anlaşma sağladı! Tecrübeli hoca, derbide takımın başında olacak

20.03.2022 00:54

Önder Karaveli yönetiminde son haftalarda düşüşe geçen Beşiktaş, yeni teknik direktöre imzayı attırmak için adım attı. Siyah-beyazlıların Fransız çalıştırıcı Valerien Ismael ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayacağı ortaya çıktı. Son olarak West Bromwich'i çalıştıran İsmail'e senelik 750 bin euro ödenecek.

Süper Lig'de 3 haftadır galibiyeti bulunmayan Beşiktaş'ta Önder Karaveli döneminin sonu geldi. Siyah-beyazlılar kısa süre içerisinde yeni hocayla sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

Beşiktaş teknik direktör Valerien Ismael'le anlaştı! Yeni hoca, derbide takımın başında olacak
Valerien Ismael

1+1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAK

A Spor'un haberine göre; siyah-beyazlılar, son olarak West Bromwich Albion'da görev yapan Valerien Ismael ile büyük oranda anlaşma sağladı. Beşiktaş, Trabzonspor maçına yetiştirmeyi düşündüğü Fransız teknik adam ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayacak. Beşiktaş, Valerien Ismael ile 1+1 yıllık sözleşme düşünürken, sözleşmedeki opsiyon yılı siyah-beyazlı kulübe ait olacak. Beşiktaş, görüşmelerine devam ettiği 46 yaşındaki Valerien Ismael'e 750 bin euro yıllık ücret ödeyecek.

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Spor Toto Süper Lig, Önder Karaveli, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kara Kartal teknik direktör Valerien Ismael'le anlaşma sağladı! Tecrübeli hoca, derbide takımın başında olacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kara Kartal teknik direktör Valerien Ismael'le anlaşma sağladı! Tecrübeli hoca, derbide takımın başında olacak - Son Dakika
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