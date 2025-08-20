Karabağ, Ferencvaros'u 3-1 Mağlup Etti - Son Dakika
Spor

Karabağ, Ferencvaros'u 3-1 Mağlup Etti

20.08.2025 00:13
Karabağ, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda Ferencvaros'u 3-1 yenerek avantaj sağladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında Azerbaycan ekibi Karabağ, deplasmanda karşılaştığı Macaristan temsilcisi Ferencvaros'u 3-1 mağlup etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu, bugün oynanan 3 karşılaşmayla başladı. Azerbaycan ekibi Karabağ, deplasmanda karşılaştığı Macaristan temsilcisi Ferencvaros'u 3-1'lik skorla mağlup ederek rövanş öncesi avantaj sağladı. Karabağ'a galibiyeti getiren golleri 50. dakikada Marko Jankovic, 67. dakikada Kevin Medina ve 85. dakikada Musa Gurbanli kaydetti. Ferencvaros'un tek golünü ise 29. dakikada Barnabas Varga attı.

Gecenin diğer maçında Belçika ekibi Club Brugge, İskoçya temsilcisi Rangers'ı deplasmanda 3-1'lik skorla yendi. Club Brugge'un gollerini 3. dakikada Romeo Vermant, 7. dakikada Jorne Spileers ve 20. dakikada Brandon Mechele atarken, Rangers'ın golü 50. dakikada Danilo'dan geldi.

Gecenin bir diğer müsabakasında da Güney Kıbrıs ekibi Pafos, Sırbistan takımı Kızılyıldız'ı 2-1 mağlup etti. Pafos'un gollerini 1. dakikada Joao Correia ve 52. dakikada penaltıdan Pedro Rodrigues kaydetti. Kızılyıldız'ın golünü ise 58. dakikada Bruno Duarte attı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

UEFA Şampiyonlar Ligi, Ferencvaros, Azerbaycan, Karabağ, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

20:53
Adalet Bakanlığı’ndan Mücahit Birinci için soruşturma izni
Adalet Bakanlığı'ndan Mücahit Birinci için soruşturma izni
21:27
NATO Genel Sekreteri Rutte’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a telefon
NATO Genel Sekreteri Rutte'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a telefon
