Karabağlar'da Spor Müsabakalarında Başarılı Öğrencilere Ödüller Verildi - Son Dakika
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Karabağlar'da Spor Müsabakalarında Başarılı Öğrencilere Ödüller Verildi

Karabağlar\'da Spor Müsabakalarında Başarılı Öğrencilere Ödüller Verildi

İzmir'in Karabağlar ilçesinde düzenlenen okullar arası spor müsabakalarında başarı elde eden öğrencilere ödülleri törenle verildi. Karabağlar Halk Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, 2 bin 443 öğrencinin katıldığı müsabakalarda 916 madalya ve 152 kupa sahiplerini buldu. Karabağlar Kaymakamı Cemil Özgür Öneği, gençlerin sporla daha zinde, ahlaklı ve milli değerlere bağlı olarak yetişeceğine inandıklarını belirterek, devletin spora ve sporcuya yatırımının önemine vurgu yaptı.

23.05.2024 17:07
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İzmir'in Karabağlar ilçesinde okullar arası spor müsabakalarında başarı elde eden öğrencilere ödülleri düzenlenen törenle verildi.

Karabağlar Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Karabağlar Halk Eğitim Merkezi'ndeki etkinlikte, 2 bin 443 gencin katılımıyla ortaokul ve lise düzeyinde gerçekleştirilen spor müsabakalarda 916 madalya ve 152 kupa sahiplerini buldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karabağlar Kaymakamı Cemil Özgür Öneği, yarınların teminatı olarak gördükleri gençliğin sporla daha zinde, ahlaklı, vatanına, milletine, milli ve manevi değerlerine bağlı olarak yetişecekleri inancıyla hareket ettiklerini söyledi.

Devletin spora ve sporcuya yatırımı önemseyen hizmetlerle, gençleri sağlıklı ve temiz bir geleceğe ulaştırma gayretinin önemine değinen Öneği, derece alan öğrencileri kutladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Karabağlar'da Spor Müsabakalarında Başarılı Öğrencilere Ödüller Verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karabağlar'da Spor Müsabakalarında Başarılı Öğrencilere Ödüller Verildi - Son Dakika
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