Karabük Aydınlıkevler Gençlik ve Spor Kulübü dolu dizgin

Karabük Aydınlıkevler Gençlik ve Spor Kulübü, amatör ve mastırlar takımlarıyla haftayı kayıpsız geçti.

Karabük 1. Amatör Ligi A Grubu'nda mücadele eden ve 4. sırada bulunan Aydınlıkevler, ligin bitimine 6 hafta kala yükselişe geçti.

Bölgesel Amatör Ligi hedefi olan Aydınlıkevler, play-off grubuna kalmak için bir engeli daha aştı.

Aydınlıkevler, ligin 12. haftasında Beşbinevler Futbol Sahası'nda karşılaştığı 100. Yıl Soğukspor'u Muhammet, Sabri Ahsen, Onurcan, Enbiya ve Ömerhan'ın golleriyle mağlup etti.

Ayrıca Türkiye Masterler ve Veteranlar Futbol Federasyonu (TMVFL) Batı Karadeniz Ligi'nde mücadele eden Aydınlıkevler Veterenlar, ligin 12. haftasında Soğuksu Futbol Sahası'nda Tosya Veteranlar'ı ağırladı.

Aydınlıkevler, sahadan Suat, Ersan, Ali ve Murat'ın golleriyle 6-1 galip ayrıldı.

Kulüp yöneticisi Mustafa Türkmen, mahalle ekibi olarak 4 takımla liglerde mücadele ettiklerini söyledi.

Amaçlarının herkesi spora teşvik etmek olduğunu vurgulayan Türkmen, "İyi ekiple yola çıktık, bunun meyvelerini haftalar ilerledikçe alıyoruz. Bu hafta hem amatör hem de mastırlarda iyi derece elde ettik. Daha iyi olacağız. Amatörde ilk hedefimiz play-off grubuna kalmak, mastırlarda da Türkiye Şampiyonası. Her iki hedefi de başaracağımıza inancım tamdır. Hem amatör hem de mastırlar teknik ekibi ve oyuncularını tebrik ediyorum." diye konuştu.