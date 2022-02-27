Karabük Demir Kartal, üç puanın sahibi oldu - Son Dakika

- Karabük Demir Kartal, üç puanın sahibi oldu

KARABÜK - Tekerlekli Sandalye Basketbol Türkiye 1. Ligi ekiplerinden Karabük Demir Kartal GSK, rakibi Kocaeli Başiskele ESK'yi 77-50 mağlup ederek üç puanın sahibi oldu.

Tekerlekli Sandalye Basketbol Türkiye 1. Ligi ekiplerinden Karabük Demir Kartal GSK ile Kocaeli Başiskele ESK ile karşı karşıya geldi. Yenimahalle Soğuksu Spor Merkezi'nde oynanan müsabakada ev sahibi ilk yarıyı 37-22 önde kapattı. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı ikinci yarıyı da üstünlükle kapatan Karabük Demir Kartal GSK, rakibini 77-50 mağlup etti. Zorlu müsabakada 3 puanın sahibi olan ev sahibi 21 puana ulaşarak ikinci sıraya yükseldi.

Karabük Valisi Fuat Gürel maç sonunda yaptığı açıklamada, "Demir Kartal başarısını hiç vazgeçmeden devam ettiriyor. Şuanda çok iyi bir durumda. İnşallah bundan sonraki süreçte de devam ettirecek ve süper lige çıkma hedefimiz arkadaşlar sayesinde devam ediyor. İnşallah süper ligde de bir takımımız olacak. Onun için arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Engelli Basketbol takımı bizim için çok önemli. Engelli çocuklarımızın kardeşlerimizin sporla uğraşması, sosyalleşip hayatın içerisinde yer alması çok önemli" diye konuştu.