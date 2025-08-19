Karabük İdman Yurdu'nda Başkan Aydım Açıklamalarda Bulundu - Son Dakika
Spor

Karabük İdman Yurdu'nda Başkan Aydım Açıklamalarda Bulundu

Karabük İdman Yurdu\'nda Başkan Aydım Açıklamalarda Bulundu
19.08.2025 00:34
Başkan Adem Aydım, kulüp ile ilgili son gelişmeleri ve mali durumu basınla paylaştı.

Karabük'ün Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3.Lig temsilcisi Karabük İdman Yurdu'nda başkan Adem Aydım basın açıklaması yaptı.

Bu sezon TFF 3.Lig 3.Grup'ta mücadele edecek Karabük İdman Yurdu'nda Kulüp Başkanı Adem Aydım son günlerde yaşanan olaylarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Başkan Aydım geçtiğimiz günlerde Karabük İdman Yurdu'nda kulüp başkanlığı için Ahmet Kabakcı'nın lanse edilmesini ve ardından yaşanan olaylarla ilgili basın mensuplarına açıklama yaptı.

Ahmet Kabakcı'nın başkan olarak paylaşılmasının yapacakları faaliyetlerin önünü açmasını umarak yaptıklarını belirten Karabük İdman Yurdu Başkanı Adem Aydım, "Bize söylenilen mali sözler, ödenmesi gereken bazı borçlar ödenmedi. Bir borç ödemesi, transfer, mali ödeme olmamamasına rağmen takımı kampa götürmek için yaptığını öğrendik. Göreve geldiğinde faal görevde olan teknik direktöre olan tavırları dahil bazı yanlışları gördüğümüz için görevimizi bırakmamaya karar verdik. Ahmet Kabakcı'nın kulüple hiçbir alakası kalmamıştır" dedi.

Kamuoyunda bilgi kirliliği olarak dolaşan kulübün icra durumu olduğu konusunda ise Başkan Aydım, "Kulübümüzün muhasebesi her zaman şeffaftır ve hazırdır. Biz her zaman her şeye hazırız. İlk günden beri durum hep böyleydi. Bütün süreci Karabük Valisi başta olmak üzere şehrin ileri gelenleri ile paylaştım. Vali Mustafa Yavuz benim Karabük'ün evladı olduğumu, kulübün de benim evladım olduğunu söyledi. En iyi kararın benim verebileceğimi ifade etti" şeklinde konuştu.

Başkan Aydım lig için çok az süre kaldığını ve tüm çalışmaları ellerinden geldikçe yapacaklarını ve bu gelişmeleri de şeffaf biçimde paylaşacaklarını belirtti. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Karabük İdman Yurdu'nda Başkan Aydım Açıklamalarda Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

