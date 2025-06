Karabük\'te Boks Başarıları Artıyor

Karabük'te boks branşına artan ilgi, gelen başarılarla artmaya devam ediyor.

Baykan Arslan Boks Okulu Spor Kulübü sporcuları 2025 yılında şu ana kadar 8 Türkiye şampiyonluğu ve derecesi kazandı. Sporcuların elde ettiği bu başarılar, Karabük'te boksa olan ilgiyi daha da artırırken, gençlerin spora yönelmesinde de etkili oluyor. Üç yıldır boksla uğraştığını söyleyen 16 yaşındaki Ahmet Görkem Kızıltoprak, "Karabük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde okuyorum. Yıldızlar liselerarası gençlerde 66 kiloda bu sene Türkiye şampiyonu oldum. İnşallah daha iyi yerlere geleceğim" dedi.

Baykan Arslan Boks Okulu Spor Kulübü sporcusu Kızıltoprak, hedefinin ülkesini temsil etmek olduğunu belirterek, "Burada olduğum için çok memnunum. Özellikle çevremdekiler de bu okula nasıl kayıt olabileceklerini soruyorlar. Gerçekten herkes yapamaz ama başaran da önemli yerlere gelir diye konuştu.

Elif Diktepe ise Baykan Arslan Boks Okulu Spor Kulübü sporcusu olduğunu ve boksa 1.5 yıl önce başladığını ifade ederek, "Beden Eğitimi öğretmenim sayesinde başladım. Bilek güreşinde beni fark etti" şeklinde konuştu. Diktepe, Türkiye ikincisi olduğunda çok sevindiğini ve ailesini gururlandırdığı için mutlu olduğunu ifade etti.

Baykan Arslan Boks Okulu Spor Kulübü Başkanı ve Antrenörü Baykan Arslan kuruldukları süreçte pandeminin olumsuz etkilediğini ancak 2025 yılında çok iyi çıkış yaptıklarını vurgulayarak, "2025 yılında 8 Türkiye derecesi almış sporcumuz var. Bu sporcularımızın tamamı bizim altyapımızdan ve ilk yürüyüşlerini bu salonda bizimle yapan sporcular. Şu an Yıldız Milli Takımı'na ve Büyük Kadınlar Milli Takımı'na çağırılacak olan 4 sporcumuz var. Türkiye'deki bir kulüpten 4 sporcunun milli takıma davet edilmesi ve 8 sporcunun da Türkiye derecesi alması gelecek yıllarda bizim bunu çok daha yukarıya taşıyacağımızın ifadesidir" şeklinde konuştu.

Kulüp olarak her kategoride Türkiye şampiyonlarına katıldıklarını belirten Arslan, "Şu an faal olarak 48 sporcumuz var. Her kategoride Türkiye şampiyonalarına katılıyoruz. Yaz okulu faaliyetimizde 2 Temmuz itibarıyla başlıyor. Burada kulübümüze özellikle sportif boyutta düşündüğümüz sporcularımızı alıyoruz. Genelde 10-14 yaş arası sporcuları alıyoruz. Çünkü sadece müsabakaya yönelik ilimizi ülkemizi ve temsil edecek sporcularla çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.