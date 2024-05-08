Karabük\'te Dünya Atletizm Günü çerçevesinde çocuklar için spor şenliği düzenlendi

Spor

Karabük'te Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Dünya Atletizm Günü çerçevesinde çocuklar için spor şenliği düzenlendi.

Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu'nda düzenlenen şenliğe 4-7 ve 8-11 yaş arası yaklaşık 100 çocuk katılırken çocuklar için birbirinden farklı spor aktiviteleri yapıldı. Atletizm spor dalının bilinilirliğinin arttırılması, okul çağındaki çocukların ders dışı zamanlarında spor yapma becerilerinin geliştirmesi, bilgisayar başında ve durağan geçen yaşam döngülerine fiziksel hareketlilik getirilmesi amacıyla Dünya Atletizm Günü çerçevesinde gerçekleşen etkinlikte çocuklar doyasıya eğlendi.

Etkinliğe katılan çocuklara katılım belgeleri Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürleri Lokman Mollaoğulları ve Ali Osman Sevim tarafından takdim edildi.

Şenlik hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi. - KARABÜK