Karabük'te spor okullarından 10 bin öğrenci faydalanıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Karabük'te spor okullarından 10 bin öğrenci faydalanıyor

15.08.2022 13:16
Karabük'te spor okullarından 10 bin öğrenci faydalanıyor

Karabük'te, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce 29 Haziran'dan itibaren başlatılan spor okullarından 10 binin üzerinde öğrenci yararlanıyor.

Karabük'te, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce 29 Haziran'dan itibaren başlatılan spor okullarından 10 binin üzerinde öğrenci yararlanıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, spor okullarının Karabük merkez ve ilçelerde yaşayan çocuk ve gençlerin bilişsel ve sportif gelişimleri ile sosyalleşmelerine katkı sağlayarak yeteneklerini ortaya çıkarmak amacıyla hayata geçirildiği bildirildi.

Spor okulları ve engelsiz spor okulları çerçevesinde Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu ile spor salonlarında 16 branşta 64 antrenör ile 5-18 yaş aralığının katıldığı kurslara 10 binin üzerinde sporcunun başvuru yaptığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"10 binin üzerinde sporcunun rekor başvurunun yapıldığı spor okulları kurslarına en çok talep 1040 sporcu ile voleybol branşı olurken, 757 sporcu ile cimnastik, 660 sporcu ile futbol, 628 sporcu ile basketbol ve diğer branşlar takip etti. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi yoğun ilgi ile devam ediyor. İlk etapta sadece ilkokul öğrencileri için 65 ilde başlatılan pilot uygulama, gelen talepler doğrultusunda 81 ile yayıldı. Ayrıca Bakanlığın, Türkiye'nin dört bir yanına inşa ettiği portatif yüzme havuzları ile çocuklara ve gençlere yüzme imkanı sunuluyor."

YORUMLAR
500
Kırıkkale'de çatıdan düşen işçi ağır yaralandı Kırıkkale'de çatıdan düşen işçi ağır yaralandı AK Parti'nin 21. kuruluş yıl dönümü AK Parti'nin 21. kuruluş yıl dönümü
Kaynak: AA

gençlik, Karabük, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karabük'te spor okullarından 10 bin öğrenci faydalanıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:52 Trabzonspor'dan forvet hattına yerli takviyesi! Umut Bozok'un transferi için oyuncu ve kulübüyle anlaşma yakın
12:48 Sağanak yağmur İstanbullulara zor anlar yaşatıyor! Seyir halindeki İETT otobüsünü su bastı
12:41 Galatasaray'da kaptan Muslera'dan Abdülkerim'e destek
12:28 Milli Savunma Bakanlığı'ndan "F-16" açıklaması: ABD tarafından yapılan davet üzerine, teknik heyet ABD'ye gitmiştir
12:24 Fenerbahçe'nin takımda düşünmediği Samatta transfer görüşmesi için Belçika'ya gitti
12:15 İstanbul Beykoz'da çöken istinat duvarının altında 1 kişi kaldı
12:14 Elazığ'da ailesi tarafından terk edilen şahıs, intihar etmek için çıktığı kuleden ikna edilerek indirildi
12:08 Hedef Şampiyonlar Ligi! Trabzonspor'un Kopenhag maçı kadrosu açıklandı
12:05 Mutlulukları yüzlerinden okundu! Müge Anlı ile eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu ilk kez yan yana görüntülendi
12:00 İşte Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinde indirime giren ürünlerin indirimli fiyatları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2022 13:16:51. #1.12#
SON DAKİKA: Karabük'te spor okullarından 10 bin öğrenci faydalanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement