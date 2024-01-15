 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Karabük'te Okul Sporları Gençler Basketbol Müsabakaları Başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Karabük'te Okul Sporları Gençler Basketbol Müsabakaları Başladı

Karabük'te düzenlenen Okul Sporları Gençler Basketbol Kız ve Erkek Grup müsabakaları, Yeni Mahalle Spor Salonu'nda gerçekleştirilen açılış seremonisiyle başladı. Açılış seremonisine, Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş ve birçok yetkili katıldı. 3 gün sürecek olan müsabakalara 12 ilden 350 sporcu, hakem ve idareci katılım sağlıyor. Turnuvaya katılan sporculara ve antrenörlere başarılar dileyen Güven ve Akbaş, müsabakaların fair-play ruhu içinde geçmesini temenni etti.

Karabük\'te Okul Sporları Gençler Basketbol Müsabakaları Başladı
15.01.2024 - 12:26,  Güncelleme: 12:27
Abone Ol

Karabük'te, Okul Sporları Gençler Basketbol Kız, Erkek Grup müsabakaları Yeni Mahalle Spor Salonu'nda gerçekleştirilen açılış seremonisinin ardından başladı.

Açılış seremonisine; Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, müdürler, ilçe müdürleri, şube müdürleri, Okul Sporları Tertip Komitesi, teknik heyetler ve sporcular katıldı.

3 gün sürecek müsabakalara 12 ilden 350 sporcu, hakem ve idareci katılım sağlıyor. Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven ve Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, turnuvaya katılan sporculara ve antrenörlere başarılar diledi. - KARABÜK

Kaynak: İHA
YORUMLAR

basketbol, Karabük, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Karabük'te Okul Sporları Gençler Basketbol Müsabakaları Başladı - Son Dakika


13:50
Seçil Erzan'ın yargılanmasına devam ediliyor Seçil Erzan'ın yargılanmasına devam ediliyor
13:31
Gözaltına alınıp serbest bırakılan Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Jehezkel sınır dışı edildi Gözaltına alınıp serbest bırakılan Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Jehezkel sınır dışı edildi
13:31
Cem Yılmaz'ın 4 bin TL'lik bilet fiyatını az bulan Tuğba Ekinci: En az 10 bin TL olmalı Cem Yılmaz'ın 4 bin TL'lik bilet fiyatını az bulan Tuğba Ekinci: En az 10 bin TL olmalı
13:16
Konyaspor'un yeni teknik direktörü Fahrudin Omerovic Konyaspor'un yeni teknik direktörü Fahrudin Omerovic
13:14
İl divanında gerginlik! Yeniden Refah Partililer, Bahçelievler Belediye Başkanı Bahadır'ı yuhaladı İl divanında gerginlik! Yeniden Refah Partililer, Bahçelievler Belediye Başkanı Bahadır'ı yuhaladı
13:05
Daha 15 yaşındaydı! Şakalaşırken tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü Daha 15 yaşındaydı! Şakalaşırken tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
12:58
'Özerkliği kabul edebiliriz' paylaşımı yaptı mı? Destici'den açıklama var "Özerkliği kabul edebiliriz" paylaşımı yaptı mı? Destici'den açıklama var
12:37
Düğün salonunda yaşanan silahlı dehşet anlarına ait yeni görüntüler ortaya çıktı Düğün salonunda yaşanan silahlı dehşet anlarına ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Son Dakika
13:50 Seçil Erzan'ın yargılanmasına devam ediliyor
13:31 Gözaltına alınıp serbest bırakılan Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Jehezkel sınır dışı edildi
13:31 Cem Yılmaz'ın 4 bin TL'lik bilet fiyatını az bulan Tuğba Ekinci: En az 10 bin TL olmalı
13:16 Konyaspor'un yeni teknik direktörü Fahrudin Omerovic
13:14 İl divanında gerginlik! Yeniden Refah Partililer, Bahçelievler Belediye Başkanı Bahadır'ı yuhaladı
13:05 Daha 15 yaşındaydı! Şakalaşırken tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
12:58 "Özerkliği kabul edebiliriz" paylaşımı yaptı mı? Destici'den açıklama var
12:37 Düğün salonunda yaşanan silahlı dehşet anlarına ait yeni görüntüler ortaya çıktı
12:15 MHP'nin 3 il ve 52 ilçede belediye başkan adayı daha belli oldu
11:56 Gözaltına alınan Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel serbest bırakıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2024 14:07:55. #1.13#
SON DAKİKA: Karabük'te Okul Sporları Gençler Basketbol Müsabakaları Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement