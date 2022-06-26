Karabük'te Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Bölge Yarışması yapıldı - Son Dakika
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Karabük'te Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Bölge Yarışması yapıldı

26.06.2022 22:29
Karabük'te Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Bölge Yarışması yapıldı

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu (THOF) Bölge Yarışması, Karabük'te düzenlendi.

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu (THOF) Bölge Yarışması, Karabük'te düzenlendi.

Ordu, Tokat, Samsun ve Kastamonu'daki 22 kulüpten, 600'e yakın sporcu yarışmaya katıldı.

Safranbolu Spor Salonu'nda düzenlenen yarışma, açılış seremonisiyle başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından hakem kurulu üyeleri ve hakemler tanıtıldı.

Vali Fuat Gürel, etkinlikte yaptığı konuşmada, Karabük'ün spor adına her türlü etkinliğe ev sahipliği yapacak durumda olduğunu söyledi.

Halk oyunlarının Türk kültürünü geçmişten geleceğe taşıdığını belirten Gürel, "Milletleri millet yapan kültürüdür. Bu etkinliklerle, unutulmaya yüz tutmuş halk oyunlarımız günümüze taşındı. İnşallah geleceğe de taşınacak." dedi.

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş de etkinlikler kapsamında seyircilerin geçmişten gelen tarihi miras olan oyunları seyrettiğini ifade etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven ise 2022'de 30'a yakın organizasyonda 10 binin üzerinde sporcuya ev sahipliği yaptıklarını dile getirdi.

Daha sonra ekipler sahne alarak hünerlerini sergiledi.

Minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorisinde düzenlenen yarışmalarda her kategorinin birincisi, Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.

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Kaynak: AA

Kastamonu, Türkiye, Karabük, Ordu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karabük'te Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Bölge Yarışması yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karabük'te Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Bölge Yarışması yapıldı - Son Dakika
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