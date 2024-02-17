Karabük'te Türkiye Kyokushin Stil Karate Şampiyonası Açıldı - Son Dakika
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Spor

Karabük'te Türkiye Kyokushin Stil Karate Şampiyonası Açıldı

Karabük\'te Türkiye Kyokushin Stil Karate Şampiyonası Açıldı

Karabük'ün ev sahipliğini yaptığı Türkiye Kyokushin Stil Karate Şampiyonası'nın açılış seremonisi Vali Mustafa Yavuz'un katılımıyla gerçekleştirildi. Organizasyonun ikinci gününde Yenimahalle Kapalı Spor Salonu'nda açılış seremonisi düzenlendi. Vali Yavuz, sporcularla sohbet ederek başarılar diledi ve organizasyonun Karabük'te yapılmasında emeği geçenlere teşekkür etti. 12 ilden 68 kulüp ve 930 sporcu yer aldığı şampiyona yarın sona erecek.

17.02.2024 01:15
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Karabük'ün ev sahipliğini yaptığı Türkiye Kyokushin Stil Karate Şampiyonası'nın açılış seremonisi Vali Mustafa Yavuz'un katılımıyla yapıldı.

Türkiye Kyokushin Stil Karate Şampiyonası dün itibariyle Karabük'te başlamıştı. Organizasyonun ikinci gününde

Yenimahalle Kapalı Spor Salonu'nda açılış seremonisi gerçekleştirildi. Açılış öncesi Vali Yavuz, sporcularla sohbet ederek başarılar diledi. Programda konuşan Vali Yavuz, organizasyonun Karabük'te gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Konuşmanın ardından sporcuların gösterileri katılımcılardan büyük beğeni topladı.

Yarın sona erecek organizasyonda 12 ilden 68 kulüp ve 930 sporcu yer alıyor. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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