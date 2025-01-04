Karabük U19 Maçında Kavga: Arda Yazıcıoğlu Yaralandı

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KARABÜK'TE, Karabük İdman Yurdu U19 ile Kırıkkale FK Spor U19 arasında oynanan U19 Bölgesel Gelişim Ligi mücadelesinin son dakikalarında sahada futbolcular arasında kavga çıktı. Kavgada, Karabük İdman Yurdu U19 oyuncusu Arda Yazıcıoğlu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Karabük'te Onur Sahası'nda bugün oynanan U19 Bölgesel Gelişim Ligi mücadelesinde Karabük İdman Yurdu U19 ile Kırıkkale FK Spor U19 takımları karşı karşıya geldi. Kırıkkale FK Spor U19'un 3-2 önde olduğu maçın son dakikalarında sahada 2 takım futbolcuları arasında gerginlik yaşandı. Maçın 84'üncü dakikasında Karabük İdman Yurdu oyuncusu Arda Yazıcıoğlu, hakem Elif Nur Tufan tarafından kırmızı kartla oyun dışı bırakıldı. Yazıcıoğlu'nun soyunma odasına gittiği sırada saha içinde futbolcular arasında kavga çıktı. Olaylara polis ekipleri müdahale etti. Yaşanan arbede sırasında yaralanan Karabük İdman Yurdu U19 oyuncusu Arda Yazıcıoğlu, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.