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Ödül töreninde konuşan Belediye Başkanı Zeki Çaylı , Uluslararası Yenice Kupası Dağ Bisiklet yarışlarının Cumhurbaşkanlığı bisiklet yarışlarından sonra devamı olan ikinci bir yarış olduğunu söyledi.

Ihlamur Teras ve Yazıköy güzergahları arasında gerçekleştirilen yarışlara 5'i yabancı ülkeden olmak üzere 71 bisikletli katıldı.

Kaynak: İHA

Karabük, Yenice, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › 12. Uluslararası Yenice Kupası Dağ Bisiklet yarışları sona erdi - Son Dakika

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