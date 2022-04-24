Karabük Valisi Gürel, Karabük Yenişehir'i tebrik etti - Son Dakika

Karabük Valisi Fuat Gürel, Hentbol Erkekler Süper Ligi'ne yükselen Karabük Yenişehir Gençlik Spor Kulübünü tebrik etti.
Vali Gürel, yaptığı açıklamada, takımın Tokat'ta yapılan final grubu müsabakalarında aldığı galibiyetlerle Hentbol Erkekler Süper Lig'e çıktığı belirtildi.
Gürel açıklamasında, "İlimizi önümüzdeki sezonda Hentbol Erkekler Süper Lig'de temsil edecek Karabük Yenişehir Gençlik Spor Kulübü, sporcu, teknik heyet ve idarecilerimizi tebrik ederiz." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
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