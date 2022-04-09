Karabük Yenişehir GSK ligi galibiyetle noktaladı - Son Dakika
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Karabük Yenişehir GSK ligi galibiyetle noktaladı

09.04.2022 22:05
Karabük Yenişehir GSK ligi galibiyetle noktaladı

Türkiye Hentbol Federasyonu Erkekler 1.Lig'de mücadele eden Karabük Yenişehir Gençlik ve Spor Kulübü deplasmanda rakibi Bahçelievler BLD SK'yı 29-28 yenerek ligi galibiyetle noktaladı.

Türkiye Hentbol Federasyonu Erkekler 1.Lig'de mücadele eden Karabük Yenişehir Gençlik ve Spor Kulübü deplasmanda rakibi Bahçelievler BLD SK'yı 29-28 yenerek ligi galibiyetle noktaladı.

Karabük Yenişehir Gençlik ve Spor Kulübü deplasmanla kazandığı bu karşılaşma ile ligi ikinci sırada tamamladı ve play-off öncesi 2 puan avantaj elde etti.

İstanbul Şehit Er Mustafa Özel Spor Kompleksi'nde saat 16.00'da başlayan mücadelede Karabük temsilcisi rakibi Bahçelievler BLD SK'yı karşısında ilk yarıyı 15-14 geride kapatırken karşılaşmayı 29-28 kazandı.

2 puan avantajla play-offa giden Karabük Yenişehir GSK, 21-24 Nisan tarihleri arasında Tokat'ta Mihalıççık SK, Seyhan Belediyespor, 1955 Batman BLD, Ordu Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Karabük temsilcisi Tokat'tan Süper Lig'e yükselerek şehre dönmek istiyor. - KARABÜK

Karabük Yenişehir GSK ligi galibiyetle noktaladı
Karabük Yenişehir GSK ligi galibiyetle noktaladı

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Türkiye Hentbol Federasyonu, Bahçelievler, Yenişehir, Karabük, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Karabük Yenişehir GSK ligi galibiyetle noktaladı - Son Dakika


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