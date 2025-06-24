Karacabey Belediye Başkanı Karabatı, Genç Sporculara Sertifika Verdi

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, belediyeye ait spor tesislerinde gerçekleştirdiği ziyaretlerde minik basketbolculara sertifikalarını takdim etti, altyapı futbolcularının antrenmanlarını izleyerek moral verdi. Spor Lisesi hazırlık kursundaki gençlerle de bir araya gelen Karabatı, spora ve gençliğe verilen desteğin artarak süreceğini vurguladı.

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, spora ve gençliğe verdiği önemi bir kez daha göstererek belediyeye ait spor tesislerinde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Başkan Karabatı'nın ilk durağı, U10 ve U11 yaş gruplarındaki kız ve erkek basketbol takımlarının antrenman yaptığı alan oldu. Burada minik sporcularla yakından ilgilenen Karabatı, antrenman sonunda sporculara başarı sertifikalarını takdim etti. Sporcuların sevinç ve heyecanına ortak olan Karabatı, ailelerle de sohbet ederek desteklerinden ötürü teşekkür etti.

Ziyaret kapsamında futbol branşına da özel önem gösteren Karabatı, Akademi Ligleri öncesi hazırlıklarını sürdüren altyapı futbol takımlarının ilk antrenmanlarını yerinde izledi. Teknik ekiple görüşen ve genç futbolculara moral veren Karabatı, sporculara özverili çalışmalarından dolayı tebriklerini iletti.

Başkan Karabatı'nın bir sonraki ziyareti ise Spor Lisesi Fiziksel Yeterlilik Mülakat Hazırlık Kursu öğrencilerine oldu. Zorlu bir süreçten geçen ve gelecekte spor akademilerinde yer almak isteyen öğrencilere başarı dileklerini ileten Karabatı, azim ve kararlılıkla çalışan gençlerin her zaman yanında olduklarını vurguladı.

Karacabey'de sporun gelişimine yönelik desteklerinin artarak süreceğini belirten Başkan Fatih Karabatı, ziyareti sırasında şu açıklamalarda bulundu:

"Karacabey Belediyesi olarak gençliğe ve spora her zaman öncelik verdik, vermeye de devam edeceğiz. Spor yapan gençler hem fiziksel hem de zihinsel olarak daha sağlıklı bireyler oluyor. Bu yüzden altyapıdan itibaren tüm branşlarda çocuklarımızın, gençlerimizin yanında olmaya özen gösteriyoruz. Bugün onların azmini, heyecanını görmek bizlere büyük umut verdi. Tesislerimizi, eğitmen kadromuzu ve spor altyapımızı daha da güçlendirmek için çalışmalarımız sürecek."

İlgiyle karşılanan Karabatı'nın ziyareti sporculara motivasyon kaynağı olurken, Karacabey'de spora verilen değerin somut bir göstergesi olarak kayıtlara geçti. - BURSA