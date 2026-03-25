Karacabey Belediyespor 1-0 Karaman FK
Karacabey Belediyespor 1-0 Karaman FK

Karacabey Belediyespor 1-0 Karaman FK
25.03.2026 20:50
Karacabey Belediyespor, TFF 2'nci Lig'de Karaman FK'yı 1-0 mağlup etti.

STAT: Mustafa Fehmi Gerçeker

HAKEMLER: Levent Buğra Vartemel, Uğur Başdaş, Alişan Küçükkoçak

KARACABEY BELEDİYESPOR: Hüseyin Arslan – Yusuf Ziya Gümüş, Oğuz Çolak, Doğanay Kılıç (Dk.81 Furkan Yasin Yalçın), Muhammed Enes Yılmaz (Dk.90 Kayra Palabıyık), Mehmet Özdıraz (Dk.81 Baran Engül), Osman Kocaağa, Berke Özgün, Nejdet Nezir Bilin, İbrahim Can Köse (Dk.90 Abdullah Uysal), Melik Derin (Dk.72 Muhammed Ali Yılmaz)

KARAMAN FUTBOL KULÜBÜ: Yakup Mert Çakır – Azad Filiz, Mustafa Emir Meşe (Dk.52 Umut Çınar), Cem Aktaş, Fatih Kızılay, Mustafa Çolak (Dk.65 Furkan Koyuncu), Yasin Küçük, Umut Buğra Çınar (Dk.52 Ahmet Gümüş), Serkan Özenç (Dk.81 Berat Askan), Hasan Akpınar, Mustafa Murat Uslu

GOL: Dk. 3 Mehmet Özdıraz (Karacabey Belediyespor)

SARI KARTLAR: İbrahim Can Köse, Baran Engül (Karacabey Belediyespor) – Mustafa Çolak, Berat Askan, Mustafa Meşe (Karaman Futbol Kulübü)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup 32'nci hafta karşılaşmasında Karacabey Belediyespor, sahasında ağırladığı Karaman Futbol Kulübü'nü 1-0 mağlup etti.

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Karacabey Belediyespor 1-0 Karaman FK - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Karacabey Belediyespor 1-0 Karaman FK - Son Dakika
