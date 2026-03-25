Karacabey Belediyespor 1-0 Karaman FK

STAT: Mustafa Fehmi Gerçeker
HAKEMLER: Levent Buğra Vartemel, Uğur Başdaş, Alişan Küçükkoçak
KARACABEY BELEDİYESPOR: Hüseyin Arslan – Yusuf Ziya Gümüş, Oğuz Çolak, Doğanay Kılıç (Dk.81 Furkan Yasin Yalçın), Muhammed Enes Yılmaz (Dk.90 Kayra Palabıyık), Mehmet Özdıraz (Dk.81 Baran Engül), Osman Kocaağa, Berke Özgün, Nejdet Nezir Bilin, İbrahim Can Köse (Dk.90 Abdullah Uysal), Melik Derin (Dk.72 Muhammed Ali Yılmaz)
KARAMAN FUTBOL KULÜBÜ: Yakup Mert Çakır – Azad Filiz, Mustafa Emir Meşe (Dk.52 Umut Çınar), Cem Aktaş, Fatih Kızılay, Mustafa Çolak (Dk.65 Furkan Koyuncu), Yasin Küçük, Umut Buğra Çınar (Dk.52 Ahmet Gümüş), Serkan Özenç (Dk.81 Berat Askan), Hasan Akpınar, Mustafa Murat Uslu
GOL: Dk. 3 Mehmet Özdıraz (Karacabey Belediyespor)
SARI KARTLAR: İbrahim Can Köse, Baran Engül (Karacabey Belediyespor) – Mustafa Çolak, Berat Askan, Mustafa Meşe (Karaman Futbol Kulübü)
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup 32'nci hafta karşılaşmasında Karacabey Belediyespor, sahasında ağırladığı Karaman Futbol Kulübü'nü 1-0 mağlup etti.
