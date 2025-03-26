TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup 28'nci hafta mücadelesinde Karacabey Belediyespor, sahasında konuk ettiği Belediye Derincespor'u 1-0 mağlup etti.
STAT: Mustafa Fehmi Gerçeker
HAKEMLER: Erkan Özdamar, Semih Kocaman, Turan Çelik
KARACABEY BELEDİYESPOR: Hüseyin Arslan - Yusuf Ziya Gümüş, Ahmet Furkan Özcan, Serhat Kot, Niyazi Batuhan Salman (Furkan Yasin Yalçın dk.82), Muhammed Enes Yılmaz, Mahmut Bilir (Burak Albayrak dk.90), Emre Oymak (Hakan Öztürk dk.46), Berke Özgün, Ali Aydemir (Kerem Yaşa dk.82), Fahri Pınar
BELEDİYE DERİNCESPOR: Volkan Mert Korkmaz, Haşim Arda Sarman, Yusuf Sarohan (İlyas Yılmazer dk.67), Yunus Karakaya (Enes Kuşçu dk.78), İsa Nalbant (Berat Kartal dk.67), Eren Türkkal, Bedirhan Yıldız, Ümitcan Ekşi, Sercan Demirkıran, Yiğit Canguru, Anıl Emre Yılmaz (Özgür Özden Dağdelen dk.25) (Berat Kartal dk.67)
GOL: Muhammed Enes Yılmaz (dk.72) (Karacabey Belediyespor)
SARI KARTLAR: Bedirhan Yılmaz, Yusuf Efe Yaman, Doğukan Kaya (Belediye Derincespor) - BURSA
Son Dakika › Spor › Karacabey Belediyespor, Belediye Derincespor'u 1-0 Mağlup Etti - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?