Karacabey Belediyespor, Belediye Derincespor'u 1-0 Mağlup Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Karacabey Belediyespor, Belediye Derincespor'u 1-0 Mağlup Etti

Karacabey Belediyespor, Belediye Derincespor\'u 1-0 Mağlup Etti

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup 28'nci hafta maçında Karacabey Belediyespor, sahasında Belediye Derincespor'u 1-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Maçta tek golü Muhammed Enes Yılmaz kaydetti.

26.03.2025 17:29  Güncelleme: 17:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup 28'nci hafta mücadelesinde Karacabey Belediyespor, sahasında konuk ettiği Belediye Derincespor'u 1-0 mağlup etti.

STAT: Mustafa Fehmi Gerçeker

HAKEMLER: Erkan Özdamar, Semih Kocaman, Turan Çelik

KARACABEY BELEDİYESPOR: Hüseyin Arslan - Yusuf Ziya Gümüş, Ahmet Furkan Özcan, Serhat Kot, Niyazi Batuhan Salman (Furkan Yasin Yalçın dk.82), Muhammed Enes Yılmaz, Mahmut Bilir (Burak Albayrak dk.90), Emre Oymak (Hakan Öztürk dk.46), Berke Özgün, Ali Aydemir (Kerem Yaşa dk.82), Fahri Pınar

BELEDİYE DERİNCESPOR: Volkan Mert Korkmaz, Haşim Arda Sarman, Yusuf Sarohan (İlyas Yılmazer dk.67), Yunus Karakaya (Enes Kuşçu dk.78), İsa Nalbant (Berat Kartal dk.67), Eren Türkkal, Bedirhan Yıldız, Ümitcan Ekşi, Sercan Demirkıran, Yiğit Canguru, Anıl Emre Yılmaz (Özgür Özden Dağdelen dk.25) (Berat Kartal dk.67)

GOL: Muhammed Enes Yılmaz (dk.72) (Karacabey Belediyespor)

SARI KARTLAR: Bedirhan Yılmaz, Yusuf Efe Yaman, Doğukan Kaya (Belediye Derincespor) - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Enes Yılmaz, Derincespor, Karacabey, 3-sayfa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karacabey Belediyespor, Belediye Derincespor'u 1-0 Mağlup Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yunan askerlerinden skandal Türkiye sloganı Yunan askerlerinden skandal Türkiye sloganı
Birçok ülkeye ihracat yapan Türk tekstil devi iflas etti Birçok ülkeye ihracat yapan Türk tekstil devi iflas etti
Akaryakıta zam geldi İşte yeni fiyatlar Akaryakıta zam geldi! İşte yeni fiyatlar
Japonya’da orman yangınları kontrol altına alınamıyor Japonya'da orman yangınları kontrol altına alınamıyor
Merkez Bankası 3 günde ne kadar döviz sattı Fatih Karahan gün gün açıkladı Merkez Bankası 3 günde ne kadar döviz sattı? Fatih Karahan gün gün açıkladı
İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına iki CHP milletvekili de dahil edildi İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına iki CHP milletvekili de dahil edildi
İBB’de Cumhur İttifakı’nın bir üyesi, Nuri Arslan’a oy vermiş İBB'de Cumhur İttifakı'nın bir üyesi, Nuri Arslan'a oy vermiş
Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu’na cezaevinde ziyaret Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na cezaevinde ziyaret
Sokak olaylarına ilişkin Bahçeli’den ilk açıklama: Türkiye Cumhuriyeti’ni can pahasına savunacağız Sokak olaylarına ilişkin Bahçeli'den ilk açıklama: Türkiye Cumhuriyeti'ni can pahasına savunacağız
İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanvekili Nuri Aslan oldu İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanvekili Nuri Aslan oldu
Merkez Bankası 3 günde ne kadar döviz sattı Fatih Karahan gün gün açıkladı Merkez Bankası 3 günde ne kadar döviz sattı? Fatih Karahan gün gün açıkladı

18:47 İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına iki CHP milletvekili de dahil edildi İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına iki CHP milletvekili de dahil edildi
17:56 İBB’de Cumhur İttifakı’nın bir üyesi, Nuri Arslan’a oy vermiş İBB'de Cumhur İttifakı'nın bir üyesi, Nuri Arslan'a oy vermiş
17:30 Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu’na cezaevinde ziyaret Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na cezaevinde ziyaret
16:47 Sokak olaylarına ilişkin Bahçeli’den ilk açıklama: Türkiye Cumhuriyeti’ni can pahasına savunacağız Sokak olaylarına ilişkin Bahçeli'den ilk açıklama: Türkiye Cumhuriyeti'ni can pahasına savunacağız
15:03 İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanvekili Nuri Aslan oldu İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanvekili Nuri Aslan oldu
08:08 Merkez Bankası 3 günde ne kadar döviz sattı Fatih Karahan gün gün açıkladı Merkez Bankası 3 günde ne kadar döviz sattı? Fatih Karahan gün gün açıkladı
08:05 Japonya’da orman yangınları kontrol altına alınamıyor Japonya'da orman yangınları kontrol altına alınamıyor
07:57 Akaryakıta zam geldi İşte yeni fiyatlar Akaryakıta zam geldi! İşte yeni fiyatlar
07:54 Birçok ülkeye ihracat yapan Türk tekstil devi iflas etti Birçok ülkeye ihracat yapan Türk tekstil devi iflas etti
07:42 Yunan askerlerinden skandal Türkiye sloganı Yunan askerlerinden skandal Türkiye sloganı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2025 19:16:26. #7.12#
SON DAKİKA: Karacabey Belediyespor, Belediye Derincespor'u 1-0 Mağlup Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement