Bora Yılmaz Karacabey Belediyespor’da

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek Karacabey Belediyespor'da transfer çalışmaları devam ediyor.

Karacabey Belediyespor, Kütahyaspor'da forma giyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Bora Yılmaz ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Karacabey Belediyespor'dan yapılan açıklamada, "Bu anlaşmaların hem futbolcumuza hem de kulübümüz adına hayırlı olmasını temenni ediyoruz" denildi.

Akhisarspor alt yapısından yetişen 26 yaşındaki Bora Yılmaz, sırasıyla Osmaniyespor FK, Akhisarspor, Bursaspor, Balıkesirspor ve Kütahyaspor formalarını giydi. Geçtiğimiz sezon Balıkesirspor ve Kütahyaspor'da forma giyen Yılmaz, 30 maça çıkarken 5 kez gol atıp 6 kez de asist yaptı.