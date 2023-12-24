Karacabey Belediyespor ile Beyoğlu Yeni Çarşı 1-1 berabere kaldı

Yasin KESKİN/KARACABEY-BURSA, -
STAT: Mustafa Fehmi Gerçeker
HAKEMLER: Erdem Demirtaş, İsmail Ertunç, Kerem Kalkan
KARACABEY BELEDİYESPOR: Hüseyin Arslan - Burak Karapınar, Mehmet Bağlı (Dk. 58 Berat Satılmış), Ersel Aslıyüksek, Burak Aydın, Ata Kurtuluş (Dk. 58 Yiğitcan Şengin), Namık Barış Çelik (Dk. 83 Sinan Akaydın), Ömer Faruk Yücel, Onur Öztonga, Alperen Özşahin, Ahmet Memiş
BEYOĞLU YENİ ÇARŞI: Türker Dırdıroğlu - Tolunay Yurtseven, Emirhan Kayar, Berk Ali Nizam, Celil Çelikel (Dk. 74 Arda Uzun), Alper Aşkın, Mutlu Güler, Erdoğan Kaya, Mehmet Soyarslan (Dk. 50 Yusuf Ali Özer), Emircan Alturan, Batuhan Ekinci (Dk. 50 Mertcan Aktaş)
GOLLER: Dk. 81 Burak Aydın (Karacabey Belediyespor), Dk. 51 Yusuf Ali Özer (Beyoğlu Yeni Çarşı)
SARI KARTLAR: Ömer Faruk Yücel, Onur Öztonga, Yiğithan Şengin (Karacabey Belediyespor), Mertcan Aktaş, Tolunay Yurtseven (Beyoğlu Yeni Çarşı)
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup 19'uncu hafta mücadelesinde Karacabey Belediyespor, konuk ettiği Beyoğlu Yeni Çarşı ile 1-1 berabere kaldı.
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