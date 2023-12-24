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Karacabey Belediyespor ile Beyoğlu Yeni Çarşı 1-1 berabere kaldı - Son Dakika
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Karacabey Belediyespor ile Beyoğlu Yeni Çarşı 1-1 berabere kaldı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup 19'uncu hafta mücadelesinde Karacabey Belediyespor, evinde Beyoğlu Yeni Çarşı ile 1-1 berabere kaldı. Karacabey Belediyespor'un golünü Burak Aydın atarken, Beyoğlu Yeni Çarşı'nın golünü Yusuf Ali Özer kaydetti.

Karacabey Belediyespor ile Beyoğlu Yeni Çarşı 1-1 berabere kaldı
24.12.2023 - 17:06,
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Yasin KESKİN/KARACABEY-BURSA, -

STAT: Mustafa Fehmi Gerçeker

HAKEMLER: Erdem Demirtaş, İsmail Ertunç, Kerem Kalkan

KARACABEY BELEDİYESPOR: Hüseyin Arslan - Burak Karapınar, Mehmet Bağlı (Dk. 58 Berat Satılmış), Ersel Aslıyüksek, Burak Aydın, Ata Kurtuluş (Dk. 58 Yiğitcan Şengin), Namık Barış Çelik (Dk. 83 Sinan Akaydın), Ömer Faruk Yücel, Onur Öztonga, Alperen Özşahin, Ahmet Memiş

BEYOĞLU YENİ ÇARŞI: Türker Dırdıroğlu - Tolunay Yurtseven, Emirhan Kayar, Berk Ali Nizam, Celil Çelikel (Dk. 74 Arda Uzun), Alper Aşkın, Mutlu Güler, Erdoğan Kaya, Mehmet Soyarslan (Dk. 50 Yusuf Ali Özer), Emircan Alturan, Batuhan Ekinci (Dk. 50 Mertcan Aktaş)

GOLLER: Dk. 81 Burak Aydın (Karacabey Belediyespor), Dk. 51 Yusuf Ali Özer (Beyoğlu Yeni Çarşı)

SARI KARTLAR: Ömer Faruk Yücel, Onur Öztonga, Yiğithan Şengin (Karacabey Belediyespor), Mertcan Aktaş, Tolunay Yurtseven (Beyoğlu Yeni Çarşı)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup 19'uncu hafta mücadelesinde Karacabey Belediyespor, konuk ettiği Beyoğlu Yeni Çarşı ile 1-1 berabere kaldı.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Spor Karacabey Belediyespor ile Beyoğlu Yeni Çarşı 1-1 berabere kaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karacabey Belediyespor ile Beyoğlu Yeni Çarşı 1-1 berabere kaldı - Son Dakika
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