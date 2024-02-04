Karacabey Belediyespor ile Serik Belediyespor 1-1 berabere kaldı

STAT: Mustafa Fehmi Gerçeker
HAKEMLER: Semih Kurt, Tuncay Ercan, Mehmet Ali Vardar
KARACABEY BELEDİYESPOR: Taha Ayan - Fatih Tultak, Ersel Aslıyüksek, Burak Aydın, Ömer Faruk Yücel, İsmail Düzgün (Dk. 46 Abdullah Balikuv), Berke Özgün (Dk. 46 Tuğkan Kamışoğlu), Onur Öztonga, Ali Aydemir, Serhat Kot (Dk. 59 Namık Barış Çelik), Ahmet Memiş (Dk. 81 Mehmet Yanıkara)
SERİK BELEDİYESPOR: Burak Çapkınoğlu - Muhammet Akpınar (Dk. 87 Ethem Erboğa), Emrah Tacir (Dk. 90 Furkan Balaban), Serdar Güncü, Aykut Uluç, Emre Toptan, Sabrican Vural (Dk. 80 Oğulcan Şahin), Ömer Faruk Yılmaz, Resül Türkkalesi (Dk. 80 Sinan Kalaycı), Halil İbrahim Sevinç, Hakan Olkan
GOLLER: Dk. 90 Ersel Aslıyürek (P) (Karacabey Belediyespor)- Dk.25 Sabrican Vural (Serik Belediyespor)
KIRMIZI KART: Dk.71 Aykut Uluç (Serik Belediyespor)
SARI KARTLAR: Ömer Faruk Yücel, Onur Öztonga, Fatih Tultak, Ahmet Memiş (Karacabey Belediyespor), Serdar Güncü, Emre Toptan, Halil İbrahim Sevinç, Sinan Kalaycı, Muhammet Akpınar, Burak Çapkınoğlu, Ethem Erboğa (Serik Belediyespor)
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup 23'üncü hafta mücadelesinde Karacabey Belediyespor, sahasında konuk ettiği Serik Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.
Süper Lig devi Fenerbahçe'nin eski hocası Vitor Pereira, Suudi Arabistan ekibi Al Shabab'ın yeni teknik direktörü oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Hatay'da yaptığı konuşmada, "Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse dayanışma halinde olmazsa, o şehre herhangi bir şey gelmez. Hatay'a geldi mi? Şu anda Hatay garip kaldı, mahzun kaldı" demişti. Erdoğan'ın sözlerine ilişkin CHP lideri Özel, "Hataylılara siyasi şantaj yapılmasını Hataylılara havale ediyorum. Kalbinin yerinde taş olsa bu laf edilmez. Depremzedeye tehdit olur mu?" ifadelerini kullandı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İnci Taneleri'ndeki pavyon dansıyla gündemde olan 'Dilber' karakterine sert tepki gösterdi. Bahçeli, ''Astronot Alper Gezeravcı sayesinde Türkiye'nin başını yükseklere çevirdiği şu günlerde bir dizi film vasıtasıyla Dilber karakterinin servis edilmesi örtülemez çelişki ve zamanlama itibariyle manidar bir komplo emaresi taşımaktadır'' diye konuştu.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Manisa'da yaptığı mitingde, İzmir'de sırtından vurularak katledilen taksi şoförüyle ilgili konuştu. Bahçeli, "Taksi şoförümüzü katleden alçak vatandaşlıktan çıkarılmalıdır." ifadelerini kullandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın göreve başlamasıyla ilgili değerlendirmede bulundu. Bakan Şimşek, ''Kendisini tebrik ediyor ve başarılar diliyorum. Başkan ve ekibine güvenimiz ve desteğimiz tamdır. Önümüzdeki dönemde de ekonomi programımızı kurumlararası eşgüdüm içinde kararlı bir şekilde uygulamaya devam edeceğiz.'' dedi.
Yeni Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'dan ilk açıklama geldi. Karahan, açıklamasında "Temel amacımız ve önceliğimiz fiyat istikrarını sağlamak. Enflasyon, hedefimizle uyumlu seviyelere gerileyene kadar gereken parasal sıkılığı korumakta kararlıyız. Enflasyon görünümünde herhangi bir bozulmaya kesinlikle izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep Şehir Hastanesi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, hastanenin yanı sıra deprem konutları ve bölgenin çekim merkezi olacaklarını belirtti. Ayrıca, Gaziantep'e yapılan eserlerin söz verildiği gibi yapıldığını vurguladı ve deprem şehirlerinin tamamen ayağa kalkana kadar çalışacaklarını söyledi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Serbest Geçiş Sistemi'nin tüm otoyollarına yayılacağını duyurdu. Bakan Uraloğlu, Gebze, Samandıra, Ispartakule, Avcılar ve Hadımköy'de sisteme geçileceğini bildirdi. Ayrıca, 86 otoyola da düzenleme yapılacağını belirtti.
Son Dakika › Spor › Karacabey Belediyespor ile Serik Belediyespor 1-1 berabere kaldı - Son Dakika
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