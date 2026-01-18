TFF 2. Lig: Karacabey Belediyespor: 0 İnegölspor : 1

TFF 2. Lig'in 20. haftasında Karacabey Belediyespor evinde İnegölspor'a 1-0 mağlup oldu.
Stat: Mustafa Fehmi Gerçeker
Hakemler: Ahmet Resuloğlu, Esra Arıkboğa, Alişan Küçükkoçak
Karacabey Belediyespor: Deniz Aydın, Kadir Turhan, Furkan Metin, Abdullah Balıkuv, Abdullah Balıkçı, Mehmet Özdıraz, Berke Özgün, İbrahim Can Köse, Muhammed Enes Yılmaz, Uğur Mustafa Türk (Furkan Yasin Yalçın dk. 77), Fahri Pınar
İnegölspor: Bekir Sevgi, Ahmet Özkaya, İbrahim Sürgülü, Orhan Aktaş, Enes Yılmaz, Taner Gümüş, Efekan Karayazı (Taha Recep Cebeci dk. 77), Hüseyin Afkan, Emre Keleşoğlu, Yasin Ozan (Hasan Alp Altınoluk dk. 89), Özcan Aydın
Gol: Yasin Ozan (dk. 84) (İnegölspor)
Kırmızı kart: Berke Özgün (Karacabey Belediyespor)
Sarı kartlar: Kadir Turhan (Karacabey Belediyespor), Yasin Ozan (İnegölspor) - BURSA
