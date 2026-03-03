Karacabey'in sultanları ilk galibiyetini aldı - Son Dakika
Karacabey'in sultanları ilk galibiyetini aldı

Karacabey'in sultanları ilk galibiyetini aldı
03.03.2026 18:04  Güncelleme: 18:05
Karacabey Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Bursa Kadınlar Bölgesel Ligi'ndeki ikinci maçında Kestel Gücüspor'u 3-1 mağlup ederek şampiyonluk yolundaki iddiasını kuvvetlendirdi. Belediye Başkanı Fatih Karabatı, takıma tam destek vereceklerini ve hedeflerinin Türkiye Voleybol Federasyonu 2. Lig'e yükselmek olduğunu açıkladı.

Karacabey tarihinde bu yıl ilk kez kurulan Karacabey Belediye spor Kadın Voleybol Takımı, Bursa Kadınlar Bölgesel Ligi'ndeki ikinci maçında Kestel Gücüspor Kulübü'nü 3-1 mağlup ederek hem moral buldu hem de şampiyonluk yolunda iddiasını ortaya koydu. Karşılaşmayı eşi Deniz Karabatı ile birlikte tribünden takip eden Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, belediye olarak takıma tam destek verdiklerini açıklarken hedeflerinin önce Play-Off, ardından da Türkiye Voleybol Federasyonu 2. Lig'e yükselmek olduğunu vurguladı. Mavi-siyahlılar, 8 Mart'ta Bursa Yıldız Spor Kulübü karşısında galibiyet arayacak.

Karacabey tarihinde bu yıl ilk kez kurulan Karacabey Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Bursa Kadınlar Bölgesel Ligi'ndeki ikinci maçında Kestel Gücüspor Kulübü'nü 3-1 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı. Mavi-siyahlı ekip, aldığı bu sonuçla hem moral buldu hem de ligdeki iddiasını güçlü şekilde ortaya koydu.

Karşılaşmayı eşi Deniz Karabatı ile birlikte tribünden takip eden Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, takıma destek verdi. Mücadelenin ardından sporcular ve teknik heyetle bir araya gelen Başkan Karabatı, galibiyetten dolayı takımı tebrik etti.

"Hedefimiz 2. Lig" Kadın voleybol takımının Karacabey için önemli bir adım olduğunu vurgulayan Belediye Başkanı Fatih Karabatı, belediye olarak takıma tam destek verdiklerini ifade etti. Karabatı, açıklamasında; "Takımımızın karşılaşmada ortaya koyduğu azim, mücadele gücü ve sahaya yansıttığı güçlü takım ruhu bizleri son derece gururlandırdı; aynı zamanda Karacabey'de kadın sporunun geleceği adına umutlarımızı daha da büyüttü. Maç boyunca hiçbir sayıdan vazgeçmeyen ve inancını koruyan sporcularımız, sadece bir galibiyet değil; karakterli bir duruş da sergiledi. Karacabey Belediyesi olarak ilk kez kurulan kadın voleybol takımımıza maddi ve manevi desteğimizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Amacımız yalnızca bugünü kazanmak değil, planlı ve istikrarlı bir şekilde ilerleyerek 2. Lig'e yükselmek ve Karacabey'i üst liglerde başarıyla temsil etmektir. Bu süreçte emek veren tüm sporcularımıza, teknik ekibimize, yöneticilerimize ve tribünlerden desteklerini esirgemeyen kıymetli hemşehrilerimize yürekten teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Yeni kurulan bir takım olmasına rağmen sahada sergilenen mücadeleci oyun, Karacabeyli sporseverler tarafından da takdirle karşılandı. İlk hedef Bölgesel Lig'den Play-Off'a

5 takımlı Bursa Kadınlar Bölgesel Ligi'nde mücadele eden Karacabey temsilcisi, sezonu lider tamamlaması halinde Marmara Bölgesi Play-Off etabı oynama hakkı elde edecek. Play-Off etabını da birinci sırada tamamlaması durumunda ise Türkiye Voleybol Federasyonu 2. Lig'e yükselme hakkını kazanacak.

Bu doğrultuda alınan her galibiyet, yalnızca puan tablosu açısından değil, takımın özgüveni ve şehirdeki spor kültürünün gelişimi açısından da büyük önem taşıyor.

Sıradaki rakip Bursa Yıldızspor

Mavi-siyahlılar, üçüncü karşılaşmasında 8 Mart 2026 Pazar günü saat 13.00'te Bursa Yıldız Spor Kulübü ile karşı karşıya gelecek. Mücadele, Çekirge Kapalı Spor Salonu'nda oynanacak.

Grubunda zirve hedefiyle yoluna devam eden Karacabey Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, bu kritik mücadeleden de galibiyetle ayrılarak şampiyonluk yolunda avantaj sağlamayı amaçlıyor.

Karacabey'de kadın sporunun gelişimi adına atılan bu adım, sadece sportif bir başarı hedefi değil; aynı zamanda genç kızlara ilham olacak bir sosyal yatırım olarak da değerlendiriliyor. Şehirde oluşan heyecan ve destek atmosferi, takımın 2. Lig hedefine ulaşma yolculuğunda en büyük motivasyon kaynaklarından biri olarak öne çıkıyor. - BURSA

