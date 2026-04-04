Karacabey Belediyespor, Kastamonuspor\'u 4-0 yendi

STAT: Mustafa Fehmi Gerçeker
HAKEMLER: Can Cengiz, Akın Karabacak, Erdoğan Çak
KARACABEY BELEDİYE SPOR: Hüseyin Arslan - Yusuf Ziya Gümüş, Oğuz Çolak, Doğanay Kılıç (Dk.70 Furkan Çil), Muhammed Enes Yılmaz (Dk.78 Baran Ergül), Mehmet Özdıraz (Dk. 84 Enes Nas), Osman Kocaağa (Dk. 78 Sabrican Vural), Berke Özgün, İbrahim Can Köse (Dk. 84 Kayra Palabıyık), Melik Derin, Fahri Pınar
GMG KASTAMONUSPOR: Deniz Çörtlen - Ozan Can Gür, Arda Rahan, Emir Açıkgöz (Dk. 46 Kadir Ari), Gökmen Özince (Dk. 74 Doruk Paflak), Oğuz Duman (Dk. 46 Batuhan Günaldı), Hasan Ayaroğlu, Gürkan Başkan (Dk. 67 İsmail Bakkal), Umut Uzun, Serdar Avkaroğlu, Rıdvan Tekkeşin (Dk. 67 Ahmethan Köse)
GOLLER: Dk. 22 Yusuf Ziya Gümüş, Dk. 43 Muhammed Enes Yılmaz, Dk. 66 - Dk. 69 Mehmet Özdıraz (Karacabey Belediye Spor)
SARI KARTLAR: Emir Açıkgöz, Serdar Avkaroğlu (GMG Kastamonuspor)
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup 33'ncü hafta karşılaşmasında Karacabey Belediye Spor, sahasında ağırladığı GMG Kastamonuspor'u 4-0 mağlup etti.
