Orhan Kurşun Karacabey Belediyespor\'da

2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek Karacabey Belediyespor kaleci Orhan Kurşun'u transfer etti.

Karacabey Belediyespor, Manisa Futbol Kulübü'nden transfer ettiği kaleci Orhan Kurşun ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Karacabey Belediyespor'dan yapılan açıklamada, "Takımımız, son olarak Manisa FK forması giyen kaleci Orhan Kurşun ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır. Bu anlaşmanın hem kendisi hem de kulübümüz adına hayırlı olmasını temenni ediyoruz." denildi.

24 yaşındaki kaleci Orhan Kurşun Bursaspor altyapısından yetişirken, Orhangazi Yeniköy Gençlerbirliği Spor Kulübü, Bursa Mensucat Gençlik ve Spor, Kestel Çilekspor Kulübü, Altınordu, Niğde Anadolu FK, Bursa Yıldırım Spor Kulübü, 7 Eylül Turgutlu 1984 Sportif Yatırımlar A.Ş., Edirnespor, Kırşehir Futbol Spor Kulübü ve Manisa Futbol Kulübü formalarını giydi. - BURSA