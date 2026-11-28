Karacabey Belediyespor, sahasında Sakaryaspor ile 2-2 berabere kaldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup 14'üncü haftasında Karacabey Belediyespor, sahasında Sakaryaspor ile 2-2 berabere kaldı. Karacabey Belediyespor'un gollerini Tayyip Mevlüt Kaya ve Furkan Kütük, Sakaryaspor'un gollerini İlhan Depe ve Berk İsmail Ünsal attı.
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'un 14'ncü haftasında Karacabey Belediyespor, sahasında konuk ettiği Sakaryaspor 2-2 berabere kaldı.
STAT: Mustafa Fehmi Gerçeker
HAKEMLER: Erdem Temel, Denizcan Şahin, Burak Menteşe
KARACABEY BELEDİYESPOR: Orhan Kurşun, Oğuz Çolak, Niyazi Batuhan Salman (Reşo Akın dk.60), Kerem Kaya, Bora Yılmaz (Ali Kerim Yıldız dk.85), İbrahim Has, Berke Özgün, Abdul Kadir Dursun (Sabrican Vural dk.90), Atakan Dama (Arda Bilmez dk.85), Tayyip Mevlüt Kaya (Baran Engül dk.90)
SAKARYASPOR: Göktuğ Baytekin, Muhammet Ömer Çakı, Yalçın Kılınç, Serkan Odabaşoğlu (Evren Korkmaz dk.88), Berk İsmail Ünsal (Hasan Bilal dk.74), Kerim Frei (Uğur Can dk.74), İlhan Depe, Hakkı Türker (Abdülkerim Canlı dk.88), Salih Sarıkaya, Muhammet Ali Özbaskıcı (Mertcan Açıkgöz dk.66), Gökhan Akkan
GOLLER: Tayyip Mevlüt Kaya (dk.26), Furkan Kütük (dk.30) (Karacabey Belediyespor) -İlhan Depe (dk.6), Berk İsmail Ünsal (dk.34) (Sakaryaspor)
SARI KARTLAR: Bora Yılmaz (Karacabey Belediyespor) - Gökhan Akkan (Sakaryaspor)
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