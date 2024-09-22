TFF 2. Lig Kırmızı Grup 4. hafta mücadelesinde Karacabey Belediyespor, sahasında karşılaştığı Somaspor'u 2-1 mağlup etti.
Hakemler: Berkay Erdemir, Barış Sun, Harun Terin
Karacabey Belediyespor: Eray Birniçan, Ahmet Furkan Özcan, Serhat Kot, Niyazi Batuhan Salman (Talha Yünkuş dk. 70), Saruhan Fındıkçı (Berke Özgün dk. 70), Koray Yağcı (Azat Çakar dk. 79), Abdullah Balıkçı (Ömer Faruk Yücel dk.79), Muhammed Enes Yılmaz (Ali Aydemir dk. 52), Ümit Yasin Arslan, Furkan Metin, Furkan Yasin Yalçın
Somaspor: Yağızcan Akyürek, Mahmut Şat, Hakan Öztürk (Mücahit Aslan dk. 61), Erdem Aygül (Caner Cengiz dk. 80), Cemil Devrim (Yusuf Delen dk. 86), Kenan Fakılı, Kamil Fidan, Yasin Yıldız (Hüseyin Solaklı dk. 86), Murat Şevik (Soner Ulusoy dk. 80), Aykut Çolakoğlu, Enes Aydın
Goller: Niyazi Batuhan Salman (dk. 15), Azat Çakar (dk. 90+ 4) (Karacabey Belediyespor), Mücahit Aslan (dk. 82) (Somaspor)
Sarı kartlar: Furkan Metin, Abdullah Balıkçı, Ömer Faruk Yücel (Karacabey Belediyespor), Yasin Yıldız (Somaspor) - BURSA
Son Dakika › Spor › Karacabey Belediyespor, Somaspor'u 2-1 Yenerek 3 Puanı Kapdı - Son Dakika
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