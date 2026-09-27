Karacabey Belediyespor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup\'ta Ankaragücü\'ne 4-1 yenildi

Karacabey Belediyespor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Ankaragücü'ne 4-1 yenildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 4. hafta maçında Karacabey Belediyespor, evinde konuk ettiği MKE Ankaragücü'ne 4-1 yenildi. Karacabey'in tek golü Arda Yumurtacı'dan gelirken, Oğuz Çolak 27. dakikada kırmızı kart gördü.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 4. hafta karşılaşmasında Karacabey Belediyespor, konuk ettiği Ankaragücü'ne 4-1 mağlup oldu.
Stat: Mustafa Fehmi Gerçeker
Hakemler: Yunus Emre Çakar, Yunus Bozkurt, Vedat Güneş
Karacabey Belediyespor: Orhan Kurşun, Kerem Kaya, Ahmet Ertuğrul Öztürk (Yusuf Avcılar dk. 46), İbrahim Has, Berke Özgün, Abdul Kadir Dursun (Bora Yılmaz dk. 58), Doğanay Kılıç, Arda Yumurtacı (Sabrican Vural dk. 67), Atakan Dama (Niyazi Batuhan Salman dk. 58), Tayyip Mevlit Kaya (Baran Engül dk. 74), Oğuz Çolak
MKE Ankaragücü: Görkem Cihan, Osman Çelik, Mert Can (Batuhan Gürsoy dk. 57), İsmail Çokçalış, Halil İbrahim Pehlivan, Mesut Emre Kesik (Emre Gültekin dk. 81), Mahmut Tekdemir (Arda Doğan dk. 65), Enes Tepecik (Fatih Arhan dk. 65), Mervan Yusuf Yiğit, Miraç Şimşek, Atakan Güner
Goller: Arda Yumurtacı (dk. 57) (Karacabey Belediyespor), İbrahim Has (dk. 30 k.k.), Atakan Güner (dk. 34 ve 80), Mercan Yusuf Yiğit (dk. 78) (MKE Ankaragücü)
Kırmızı kart: Oğuz Çolak (dk. 27) (Karacabey Belediyespor)
Sarı kartlar: Batuhan Niyazi Salman (Karacabey Belediyespor), Mahmut Tekdemir, Mesut Kesik (MKE Ankaragücü)
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