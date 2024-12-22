Karacabey Belediyespor ve 68 Aksaray Belediyespor Beraberliği - Son Dakika
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Karacabey Belediyespor ve 68 Aksaray Belediyespor Beraberliği

Karacabey Belediyespor ve 68 Aksaray Belediyespor Beraberliği

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup 17'nci hafta mücadelesinde Karacabey Belediyespor, evinde ağırladığı 68 Aksaray Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı. Maçta goller Abdullah Balıkçı ve Yasin Abdioğlu'ndan geldi.

22.12.2024 17:32  Güncelleme: 17:34
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STAT: Mustafa Fehmi Gerçeker

HAKEMLER: Melih Kurt, Miraç Berk Kolemen, Giray Kara

KARACABEY BELEDİYE SPOR: Eray Birinçan – Ahmet Faruk Özcan, Serhat Kot, Niyazi Batuhan Salman (Dk.86 Talha Yünkuş), Koray Yağcı (Dk.78 Azat Çakar), Abdullah Balıkçı (Dk.78 Furkan Yasin Yalçın), Muhammed Enes Yılmaz (Dk.90 Berat Bardak), Ömer Faruk Yücel (Dk.90 İbrahim Demir), Furkan Metin, Berke Özgün, Burak Albayrak

68 AKSARAY BELEDİYESPOR: Ali Türkan (Dk.49 Efehan Kaptan) – Oğuzhan Açıl, Onur Ramazan Toprak (Dk.78 Behlül Aydın), Doğan Ateş, Yasin Abdioğlu, Atamer Bilgin, Muhammet Onur Başyiğit, Ahmet Abdullah Çakmak (Dk.46 Şahin Fıstıkçı), Alim Harlak (Dk.46 Cengiz Ötkün), Sezer Yıldırım (Dk.62 Alper Kuyubaşı), Onur Ural

GOLLER: Dk.13 Abdullah Balıkçı (P) (Karacabey Belediyespor)- Dk.46 Yasin Abdioğlu (68 Aksaray Belediyespor)

SARI KARTLAR: Abdullah Balıkçı, Niyazi Batuhan Salman, Muhammed Enes Yılmaz (Karacabey Belediyespor) – Oğuzhan Açıl, Onur Başyiğit, Doğan Ateş (68 Aksaray Belediyespor)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup 17'nci hafta mücadelesinde Karacabey Belediyespor, sahasında konuk ettiği 68 Aksaray Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.

Kaynak: DHA

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