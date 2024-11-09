TFF 2. Lig Kırmızı Grup 11. hafta mücadelesinde Karacabey Belediyespor, sahasında karşılaştığı Karaman FK ile 1-1 berabere kaldı.
Hakemler: Burak Demirkıran, Recep Güneş, Mehmet Ali Keskin
Karacabey Belediyespor: Ahmet Daş, Ahmet Furak Özcan, Serhat Kot, Niyazi Batuhan Salman (Azat Çakar dk. 76), Saruhan Fındıkçı (Koray Yağcı dk. 63), Muhammed Enes Yılmaz, Ömer Faruk Yücel (Abdullah Balıkçı dk. 46), Furkan Metin (Yusuf Ziya Gümüş dk. 63), Berke Özgün (Berke Özgün dk. 76), Ali Aydemir, Fahri Pınar
Karaman FK: Atalay Gökçe (Mertcan Dağlı dk. 15) - Eyüpcan Delibalta, Azad Filiz, Polat Yaldır (Sabrican Vural dk. 87), İlke Tankul, Hüseyin Mert Uyanıker (Mehmet Bağcı dk. 87), Cihat Aktaş, Anıl Gözütok (Yunus Teke dk. 87), Ömer Faruk Yılmaz, Özkan Taştemur, Resul Türkkalesi (Abdülkadir Sönmez dk. 72)
Goller: Abdullah Balıkçı (dk. 84) (Karacabey Belediyespor), Anıl Gözütok (dk. 56) (Karaman FK)
Sarı kartlar: Furkan Metin, Saruhan Fındıkçı (Karacabey Belediyespor), Cihat Aktaş (Karaman FK) - BURSA
Son Dakika › Spor › Karacabey Belediyespor ve Karaman FK 1-1 Berabere Kaldı - Son Dakika
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